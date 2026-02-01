प्रदेश में 21 जून को जेट परीक्षा करवाने का दावा, समय पर शुरू करवाएंगे कृषि कॉलेजों में कक्षाएं

लेकिन इस बार समय पर परीक्षा करवाकर काउंसलिंग पूर्ण करवाएंगे। राजकीय कृषि कॉलेज हनुमानगढ़ के डीन डॉ. हनुमानराम, फार्म मैनेजर आरपी भडिय़ा, कृषि पर्यवेक्षक आरके गोस्वामी, एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. चंद्रभान आदि मौजूद थे। इसके अलावा हनुमानगढ़ पहुंचने पर विभिन्न संगठनों की ओर से सैनी का स्वागत किया गया। इस मौके पर प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष तरुण विजय भी मौजूद रहे। उन्होंने कुल सचिव से कहा कि कृषि प्रधान हनुमानगढ़ जिले में कृषि शिक्षा की काफी अहमियत है। इसलिए जेट आदि परीक्षा समय पर करवाकर निर्धारित समय पर इसकी काउंसलिंग करवाई जाए। ताकि कृषि कॉलेजों में समय पर शिक्षा सत्र की शुरुआत हो सके। गौरतलब है कि प्रदेश में सरकारी और निजी करीब एक सौ कृषि कॉलेज हैं। इनमें प्रवेश जेट परीक्षा के माध्यम से मिलता है। गत वर्ष करीब 30 हजार विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे।