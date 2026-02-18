Rajasthan Government : राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, नहरी महकमे से खत्म होंगे प्रारूपकारों के पद

Rajasthan Government Decision : नहरी महकमे में प्रारूपकारों के पद समाप्त करने तथा संवर्ग के पुनर्गठन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया गया है। जल संसाधन विभाग के सहायक शासन सचिव की ओर से इस संबंध में सरकार को भेजे गए पत्र में प्रारूपकार संवर्ग के स्वीकृत कुल 204 पदों के पुनर्गठन का उल्लेख किया गया है। इसकी विस्तृत जानकारी वित्त विभाग को भेजी गई है और बजट मदवार स्वीकृति की प्रक्रिया जारी है। माना जा रहा है कि इस पर सहमति भी मिल चुकी है।