Bharat Series : राजस्थान परिवहन विभाग का BH सीरीज में पंजीकृत 400 वाहन स्वामियों को नोटिस, जारी किया नया आदेश

Bharat Series : राजस्थान परिवहन विभाग ने बीएच सीरिज में पंजीकृत वाहनों के बकाया कर को लेकर 400 वाहन स्वामियों को नोटिस जारी किया है। इनमें दुपहिया व चारपहिया वाहन शामिल है। विभाग ने इन वाहन मालिकों को बकाया कर तुरंत जमा कराने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद विभाग की ओर से कर नहीं जमा कराने वाले वाहनों से प्रतिदिन 100 जुर्माना व ब्लैकलिस्ट तक की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल, जोधपुर में बीएच सीरीज के करीब 2,500 वाहन रजिस्टर्ड है।