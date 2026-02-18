Weather Update : राजस्थान के 29 जिलों में बदला मौसम का मिजाज, IMD ने जारी किया झमाझम बारिश और तेज हवा का डबल अलर्ट

Weather Update : मौसम का मिजाज आज मंगलवार को अचानक बदल गया। मौसम विभाग ने आज मंगलवार को राजस्थान के लिए डबल अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का नए Prediction के अनुसार प्रदेश के आठ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिसके तहत सीकर, जयपुर, दौसा, चूरू, झुन्झनू, टोंक, अलवर, अजमेर जिले और आस-पास के क्षेत्र में अलग-अलग स्थान पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश व आकाशीय बिजली के गिरने की संभावना है। इसी के साथ ही कहीं-कहीं पर 30-40 KMPH की गति से तेज हवा चलने की संभावना जताई है।