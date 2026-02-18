18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान: इंटरनेशनल आर्चर श्यामसुंदर स्वामी की नौकरी होगी बहाल, विवाद के बाद सरकार ने बदला फैसला, दिए सख्त निर्देश

अंतरराष्ट्रीय पैरा आर्चर श्यामसुंदर स्वामी को बिना लिखित सूचना नौकरी से हटाने पर विवाद बढ़ गया था। मीडिया रिपोर्ट के बाद खेल सचिव ने तीन वर्ष की ट्रेनिंग छूट देकर बहाली की सिफारिश की। पैराएशियन गेम्स से पहले सरकार ने हरसंभव मदद का भरोसा दिया।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Feb 18, 2026

Shyam Sundar Swami

Paralympian Shyam Sundar Swami (Patrika Photo)

Paralympian Shyam Sundar Swami: राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय पैरा आर्चर श्यामसुंदर स्वामी को बिना कोई लिखित सूचना के सरकार ने नौकरी से निकाल दिया। उनके पिता सब्जी का ठेला लगाते हैं और उनकी नौकरी जाने से परिवार आर्थिक संकट में है।

बता दें कि पिछले पांच महीने से वह दर-दर भटक रहे हैं। जबकि अगले महीने उन्हें पैराएशियन गेम्स में भारत की ओर से खेलना है। ऐसे में पत्रिका ने 17 फरवरी के अंक में ‘परिवार के लिए रोटी का इंतजाम करूं या देश के लिए पदक जीतने जाऊं’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था।

समाचार प्रकाशित होते ही सरकार हरकत में आई और खेल सचिव व अध्यक्ष, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद डॉ. नीरज के. पवन ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखा और कहा कि जल्द से जल्द श्यामलाल को नौकरी से संबंधित अर्हताएं पूरी करने के लिए 3 वर्ष की छूट प्रदान कर बहाल किया जाए।

वहीं, दूसरी ओर कांग्रेस के खेल प्रकोष्ठ के प्रदर्शन में भी यह मुद्दा छाया रहा और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अंतरराष्ट्रीय आर्चर श्यामलाल स्वामी को नौकरी से निकालने पर नाराजगी जताते हुए भाजपा सरकार को घेरा। ज्ञात हो कि श्यामलाल ने भी विभाग को पत्र लिख कहा था कि उसकी ट्रेनिंग अवधि तीन वर्ष बढ़ा दी जाए, जिससे वह भविष्य में सभी अर्हताएं पूरी कर सकें।

हरसंभव मदद का आश्वासन : पवन

खेल सचिव नीरज के. पवन ने कहा कि श्यामसुंदर बहुत ही होनहार पैरा आर्चर हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे में हम उनकी हरसंभव मदद करेंगे। हमने शासन सचिव, स्कूल एवं शिक्षा विभाग को लिखा है कि अंतरराष्ट्रीय पैरा खिलाड़ी होने के नाते श्यामलाल स्वामी आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत मिली नौकरी से संबंधित जो भी अर्हताएं पूरी नहीं कर पाए, उसके लिए उन्हें तीन वर्ष ट्रेनिंग अवधि प्रदान की जाए।

ज्ञात हो कि दो बार के पैरालंपियन और विश्व विजेता पैरा आर्चर बीकानेर निवासी श्यामसुंदर स्वामी को मार्च में एशिया कप में भारत का प्रतिनिधित्व करना है और देश को उनसे स्वर्ण पदक की आस है।

ये भी पढ़ें

बड़ा खुलासा: राजस्थान में खोल ली फर्जी डिग्रियों की फैक्ट्री, जाली तलाकनामा और नकली खेल सर्टिफिकेट से पा ली सरकारी नौकरी
जयपुर
Rajasthan Fake Degree Scam

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

18 Feb 2026 08:11 am

Published on:

18 Feb 2026 08:10 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान: इंटरनेशनल आर्चर श्यामसुंदर स्वामी की नौकरी होगी बहाल, विवाद के बाद सरकार ने बदला फैसला, दिए सख्त निर्देश

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान बजट के 6 दिन बाद दीया कुमारी का बड़ा धमाका: 238 नई घोषणाएं; फ्री चश्मे और 1 लाख महिलाओं को खास ट्रेनिंग

Deputy CM Diya Kumari
जयपुर

Weather Update : राजस्थान के 29 जिलों में बदला मौसम का मिजाज, IMD ने जारी किया झमाझम बारिश और तेज हवा का डबल अलर्ट

Rajasthan 29 districts Weather changes IMD Prediction today issues double alert for heavy rain and strong winds
जयपुर

Good News: योग नगरी ऋषिकेश के लिए मार्च में चलेगी स्पेशल ट्रेन, जानें समय सारिणी

उदयपुर सिटी-योगनगरी ऋषिकेश साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा का संचालन 3 मार्च से, पत्रिका फोटो
जयपुर

Rto Alert: जयपुर में दूसरे राज्यों का वाहन चलाया तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना, जानें नियम

प्रतीकात्मक तस्वीर, मेटा एआइ
जयपुर

Road Accident: जयपुर में 10 घंटे में 4 लोगों की हुई मौत, ट्रैक्टर और SUV ने कुचला

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.