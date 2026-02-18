राजस्थान: इंटरनेशनल आर्चर श्यामसुंदर स्वामी की नौकरी होगी बहाल, विवाद के बाद सरकार ने बदला फैसला, दिए सख्त निर्देश

खेल सचिव नीरज के. पवन ने कहा कि श्यामसुंदर बहुत ही होनहार पैरा आर्चर हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे में हम उनकी हरसंभव मदद करेंगे। हमने शासन सचिव, स्कूल एवं शिक्षा विभाग को लिखा है कि अंतरराष्ट्रीय पैरा खिलाड़ी होने के नाते श्यामलाल स्वामी आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत मिली नौकरी से संबंधित जो भी अर्हताएं पूरी नहीं कर पाए, उसके लिए उन्हें तीन वर्ष ट्रेनिंग अवधि प्रदान की जाए।