16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

बड़ा खुलासा: राजस्थान में खोल ली फर्जी डिग्रियों की फैक्ट्री, जाली तलाकनामा और नकली खेल सर्टिफिकेट से पा ली सरकारी नौकरी

राजस्थान में फर्जी डिग्री, खेल, दिव्यांग और तलाक प्रमाण पत्रों के सहारे नौकरियां पाने का बड़ा नेटवर्क उजागर हुआ है। एसओजी जांच में सैकड़ों अभ्यर्थी और कई विश्वविद्यालयों की भूमिका सामने आई।

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Feb 16, 2026

Rajasthan Fake Degree Scam

Rajasthan Fake Degree Scam (Patrika File Photo)

जयपुर: राजस्थान में फर्जी डिग्री, फर्जी अंकतालिका और डमी अभ्यर्थियों का नेटवर्क सक्रिय है। पड़ताल में सामने आया है कि कोरोना काल के बाद निकली भर्तियों में बैकडेट डिग्री, फर्जी खेल प्रमाण पत्र, नकली दिव्यांग प्रमाण पत्र और यहां तक कि तलाक के जाली दस्तावेजों के सहारे नौकरी पाने का खेल हुआ।

बता दें कि इसका खुलासा होने के बाद अभी तक फर्जी डिग्रियां वापस नहीं ली गईं और न ही अन्य फर्जी दस्तावेजों की जब्ती हो पाई है। शिक्षक से लेकर पीटीआई, फायरमैन, मेडिकल, रेलवे और कांस्टेबल भर्ती तक फर्जीवाड़ा हुआ। एसओजी की जांच में दर्जनों विश्वविद्यालयों, सैकड़ों अभ्यर्थियों और कई लोकसेवकों की भूमिका उजागर हुई है।

जांच एजेंसियों के अनुसार, कोरोना काल में बंद रहे कई विश्वविद्यालयों ने उसी अवधि के दौरान छात्रों की फर्जी डिग्रियां तैयार कीं। जैसे ही भर्तियों की घोषणा हुई, अभ्यर्थियों ने बैकडेट में डिप्लोमा, डिग्री, खेल और अन्य आरक्षण से जुड़े प्रमाण पत्र भी बनवा लिए।

पाठ्यक्रमों में नवीन प्रवेश पर रोक लगानी पड़ी

राज्य सरकार ने ओपीजेएस विश्वविद्यालय चूरू में फर्जी डिग्री बांटने, प्रवेश और पाठ्यक्रम संचालन में गंभीर अनियमितताओं की पुष्टि होने पर संभागीय आयुक्त, बीकानेर को विश्वविद्यालय का प्रशासक नियुक्त किया। एसओजी की जांच में सामने आया कि विवि ने फर्जी डिग्रियों का वितरण किया। अनियमितताओं के मामले में विवि के सभी पाठ्यक्रमों में नवीन प्रवेश पर रोक लगा दी।

खोल ली फर्जी डिग्रियों की फैक्ट्री

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 में कई अभ्यर्थियों ने बीपीएड की फर्जी डिग्री लगाई। उत्तर प्रदेश की जेएस यूनिवर्सिटी ने ये फर्जी डिग्रियां बैकडेट में बनाई। करीब 200 अभ्यर्थी इस भर्ती में चयनित हो गए। बड़ी संख्या में फर्जी डिग्री के मामले सामने आने के बाद एसओजी ने प्रकरण में जांच शुरू की थी।

एसओजी ने 200 चयनित अभ्यर्थियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इस प्रकरण में एसओजी ने यूनिवर्सिटी के रजिट्रार और ऑनर को भी गिरफ्तार किया था। यूपी सरकार ने यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द कर दी है।

1200 में से 300 से अधिक ने किया फर्जीवाड़ा

पीटीआई भर्ती में से करीब 1200 अभ्यर्थियों को जांच के दायरे में लिया है। इन अभ्यर्थियों की जांच बोर्ड और एसओजी अलग-अलग कर रही है। 1200 में से 321 अभ्यर्थियों का फर्जीवाड़ा बोर्ड ने पकड़ लिया है। ये अभ्यर्थी अपनी डिग्री सही होने का प्रमाण बोर्ड को नहीं पाए। एसओजी की ओर से शेष अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है।

फर्जीवाड़े से नौकरी हासिल करने वाले 134 शारीरिक शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 248 अभ्यर्थियों की सूची शिक्षा विभाग को भेजी थी। अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग ने नियुक्ति दे दी थी। बोर्ड की सिफारिश के बाद विभाग ने इनको पद से मुक्त कर दिया है। विभाग दोषियों से वेतन के रूप में दी गई राशि की भी वसूली करेगा।

अभ्यर्थियों को किया डिबार

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की शिक्षक भर्ती, पीटीआई, फायरमैन और आरपीएससी की अधिकतर भर्तियों में अभ्यर्थियों ने फर्जी खेल सर्टिफिकेट लगाए हैं और आरक्षण का फायदा पाकर नौकरी लग गए। एजेंसियों ने कई अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच कर डिबार कर दिया।

दिव्यांग सर्टिफिकेट में भी फर्जीवाड़ा

चयन बोर्ड ने अधिकतर भर्तियों में दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों का परिणाम रोका है। पशुपरिचर भर्ती में 600 से अधिक अभ्यर्थियों का मेडिकल पुन: कराया जा रहा है। वहीं, आरपीएससी ने आरएएस-2023 के इंटरव्यू में फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाने वाले अभ्यर्थियों को पकड़ा है।

तलाक के फर्जी सर्टिफिकेट

भर्तियों में तलाकशुदा कोटे का फायदा लेने के लिए भी कई महिलाओं ने फर्जी दस्तावेज लगाए। चयन बोर्ड की जांच में दो दर्जन से अधिक ऐसे मामले सामने आए हैं। वहीं, आरपीएससी ने भी ऐसे मामले पकड़े हैं, जिनकी जांच जारी है।

एसओजी फर्जी आधा दर्जन अंकतालिका से जुड़े मामलों की जांच कर रही है। एसओजी को करीब एक हजार शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से प्राथमिक जांच के बाद 250 मामले ऐसे सामने आए हैं, जिनमें फर्जी मार्कशीट के जरिए नौकरी पाने की आशंका है। कुछ प्रकरणों में चार्जशीट पेश की जा चुकी है।

ये रही फैक्ट फाइल

  • डमी पेपर लीक, डमी, फर्जी डिग्री व अन्य अनियमितताओं के दर्ज प्रकरण 144
  • फर्जी डिग्री और फर्जी खेल प्रमाण पत्र 39
  • पेपर लीक के दर्ज प्रकरण 08
  • प्रकरणों में गिरफ्तारी 428
  • लोक सेवकों की सेवाएं समाप्त 170
  • दस्तावेज सत्यापन के पश्चात फर्जी डिग्री पाए जाने पर निरस्त नियुक्ति आदेश 135
  • दिव्यांगता संबंधी प्राप्त परिवाद में 37 दिव्यांग कार्मिकों को अयोग्य माना गया
  • 16 दिसंबर 2023 के बाद एसओजी में प्रकरण दर्ज हुआ
  • (उक्त घटनाएं, परीक्षाएं इससे पूर्व की हैं)

ये भी पढ़ें

जयपुर: महाशिवरात्रि पर ताड़केश्वर मंदिर में बवाल, गर्भगृह में जूते पहनकर घुसे पुलिसकर्मी, भक्तों के साथ बदसलूकी और धक्का-मुक्की
जयपुर
Tadkeshwar Temple Jaipur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

16 Feb 2026 09:58 am

Published on:

16 Feb 2026 09:46 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / बड़ा खुलासा: राजस्थान में खोल ली फर्जी डिग्रियों की फैक्ट्री, जाली तलाकनामा और नकली खेल सर्टिफिकेट से पा ली सरकारी नौकरी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Heat Wave: 15 जिलों में 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान, बाड़मेर रहा सबसे गर्म, कल कई जिलों में बारिश

western disturbance heavy rain hailstorms alert IMD Latest Weather Forecast for next 4 days
जयपुर

घाट की गुणी… राह में रोड़े हजार, फसाड़ का रंग भी पड़ा फीका

जयपुर

Rajasthan News : कांग्रेस के टीकाराम जूली की बेटी की शादी, BJP के इन नेताओं ने लूट ली महफ़िल, जानें कौन-कौन पहुंचा? 

Rajasthan news
जयपुर

Jaipur Gold-Silver Price Down: सर्राफा बाजार में 24K गोल्ड से लेकर चांदी तक गिरे जबरदस्त दाम, जानें आज सोने-चांदी के ताजा भाव

Gold Silver Price Today
जयपुर

Rajasthan: फर्जी दस्तखत और डमी कैंडिडेट के दम पर लूटी सरकारी नौकरियां, सैकड़ों ‘फर्जी’ कार्मिक बर्खास्त

Rajasthan Recruitment Scam Fake Signatures Dummy Candidates Used to Grab Govt Jobs Hundreds Sacked
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.