बड़ा खुलासा: राजस्थान में खोल ली फर्जी डिग्रियों की फैक्ट्री, जाली तलाकनामा और नकली खेल सर्टिफिकेट से पा ली सरकारी नौकरी

फर्जीवाड़े से नौकरी हासिल करने वाले 134 शारीरिक शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 248 अभ्यर्थियों की सूची शिक्षा विभाग को भेजी थी। अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग ने नियुक्ति दे दी थी। बोर्ड की सिफारिश के बाद विभाग ने इनको पद से मुक्त कर दिया है। विभाग दोषियों से वेतन के रूप में दी गई राशि की भी वसूली करेगा।