18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

घोषणा के बाद भी क्यों नहीं मिला महिलाओं को 50% आरक्षण? शिक्षा विभाग में 1.50 लाख पद खाली, जूली ने बजट को बताया सबसे ‘नीरस’

टीकाराम जूली ने विधानसभा में बजट को सबसे नीरस बताते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने शिक्षा-स्वास्थ्य बजट में कटौती, 1.5 लाख रिक्त पद, बढ़ते कर्ज और विकास कार्यों में 40% कमी का आरोप लगाया। योजनाओं की स्थिति पर भी जवाब मांगा।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Feb 18, 2026

Rajasthan Budget 2026
Play video

TikaRam Jully (Patrika Photo)

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में सोमवार को बजट पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री दीया कुमारी के जवाब से पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य बजट को अब तक का सबसे नीरस बजट बताते हुए सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बजट भाषण के दौरान कई मंत्री तक गंभीरता नहीं दिखा रहे थे।

टीकाराम जूली ने तंज कसते हुए कहा कि बजट फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला, लेकिन आपने तो थैले का रंग भगवा कर दिया। जूली ने कहा कि शिक्षा विभाग में करीब 1.50 लाख पद खाली पड़े हैं।

स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए सरकार ने हाईकोर्ट में 20 हजार करोड़ की आवश्यकता बताई थी, जबकि बजट में मात्र 500 करोड़ भर्ती में 50 प्रतिशत महिला आरक्षण की घोषणा भी अब तक लागू नहीं हुई है। चिकित्सा शिक्षा का बजट घटाया गया है। शिक्षा बजट 18.2 से घटाकर 17.1 फीसदी और स्वास्थ्य बजट 8.4 से घटाकर 8.1 फीसदी कर दिया गया है।

योजनाओं और भर्तियों पर घेरा

जल जीवन मिशन में केंद्र से प्राप्त राशि पर स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही। ईआरसीपी, रिफाइनरी और 1000 इलेक्ट्रिक बसों की घोषणा की स्थिति भी स्पष्ट नहीं है। सफाई कर्मियों की भर्ती लंबित है और संविदा कर्मियों को नियम 2022 के तहत समायोजित नहीं किया गया।

बढ़ता कर्ज और विकास में कटौती

उन्होंने कहा कि दो वर्षों में सरकार ने उतना कर्ज ले लिया, जितना पिछली कांग्रेस सरकार ने पांच साल में लिया था। राजकोषीय घाटा कम करने के नाम पर विकास कार्यों में 40 प्रतिशत कटौती की गई है।

ये भी पढ़ें

पचपदरा रिफाइनरी से बदलेगी राजस्थान की तस्वीर? अगले साल से शुरू हो जाएगा उत्पादन, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार
बाड़मेर
Barmer Pachpadra Refinery

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Feb 2026 08:51 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / घोषणा के बाद भी क्यों नहीं मिला महिलाओं को 50% आरक्षण? शिक्षा विभाग में 1.50 लाख पद खाली, जूली ने बजट को बताया सबसे ‘नीरस’

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

खुशखबरी: स्टूडेंट्स, महिलाओं और किसानों के लिए दीया कुमारी ने खोला खजाना, जानें आपके शहर को क्या मिला?

Finance Minister Diya Kumari Budget Response
जयपुर

राजस्थान: इंटरनेशनल आर्चर श्यामसुंदर स्वामी की नौकरी होगी बहाल, विवाद के बाद सरकार ने बदला फैसला, दिए सख्त निर्देश

Shyam Sundar Swami
जयपुर

बजट के 6 दिन बाद दीया कुमारी की बड़ी घोषणा, फ्री में मिलेगी ये चीज, महिलाओं के लिए दी खुशखबरी

Deputy CM Diya Kumari
जयपुर

Weather Update : राजस्थान के 29 जिलों में बदला मौसम का मिजाज, IMD ने जारी किया झमाझम बारिश और तेज हवा का डबल अलर्ट

Rajasthan 29 districts Weather changes IMD Prediction today issues double alert for heavy rain and strong winds
जयपुर

Good News: योग नगरी ऋषिकेश के लिए मार्च में चलेगी स्पेशल ट्रेन, जानें समय सारिणी

उदयपुर सिटी-योगनगरी ऋषिकेश साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा का संचालन 3 मार्च से, पत्रिका फोटो
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.