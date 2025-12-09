पचपदरा रिफाइनरी से बदलेगी राजस्थान की तस्वीर? अगले साल से शुरू हो जाएगा उत्पादन, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी के अनुसार रिफाइनरी की कई अहम यूनिट्स पूरी हो चुकी हैं। इनमें क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट (CDU), वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट (VDU), फ्यूल हाइड्रो ट्रीटिंग यूनिट (FHTU), तथा डीजल हाइड्रो ट्रीटिंग यूनिट (DHTU) शामिल हैं। सभी पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलन EIA और SIA की प्रक्रियाएं भी पूरी की जा चुकी हैं, जिससे स्पष्ट है कि परियोजना तकनीकी के साथ पर्यावरणीय मानकों को भी ध्यान में रखकर आगे बढ़ रही है।