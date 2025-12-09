9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

पचपदरा रिफाइनरी से बदलेगी राजस्थान की तस्वीर? अगले साल से शुरू हो जाएगा उत्पादन, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार

पचपदरा रिफाइनरी पश्चिमी राजस्थान में औद्योगिक विकास की नई धुरी बन रही है। इससे प्रतिदिन हजारों टन उत्पादन होगा। यदि इसका आधा हिस्सा भी रेलवे के माध्यम से ढुलाई होता है, तो रेलवे को सालाना सैकड़ों करोड़ रुपए का अतिरिक्त माल राजस्व प्राप्त होगा।

3 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Arvind Rao

Dec 09, 2025

Barmer Pachpadra Refinery

Pachpadra Refinery (Patrika Photo)

बालोतरा: राजस्थान के सबसे बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट पचपदरा रिफाइनरी को अब सीधे रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी तेज हो गई है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने बालोतरा से पचपदरा के बीच करीब 11 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव तैयार किया है।

रेलवे बोर्ड से स्वीकृति मिलते ही इस रूट के सर्वे का काम शुरू कर दिया जाएगा। रेलवे सूत्रों के अनुसार, इस सर्वे पर करीब 33 लाख रुपए खर्च होंगे। इसके लिए गत महीने जोनल रेलवे की ओर से बोर्ड को पत्र भेजकर स्वीकृति मांगी गई है।

कम समय और कम लागत में होगा आवागमन

जानकारी के अनुसार, रिफाइनरी से प्रतिदिन हजारों टन उत्पादन होगा। यदि इसका आधा हिस्सा भी रेलवे के माध्यम से ढुलाई होता है, तो रेलवे को सालाना सैकड़ों करोड़ रुपए का अतिरिक्त माल राजस्व प्राप्त होगा। वहीं, रेल कनेक्टिविटी मिलने के बाद रिफाइनरी से पेट्रोल, डीजल, नेफ्था सहित अन्य पेट्रोलियम उत्पाद सीधे वैगन के माध्यम से देश के बड़े शहरों और बंदरगाहों तक पहुंच सकेंगे।

इससे सप्लाई लागत में कमी आएगी और ईंधन की आपूर्ति श्रृंखला तेज होगी। साथ ही भारी मशीनरी और कच्चे माल का सुरक्षित, कम समय और कम लागत में आवागमन संभव हो सकेगा। यह रेलवे के लिए आर्थिक दृष्टि से भी एक बड़ी उपलब्धि साबित होगी।

नए साल में कार्य शुरू होने की संभावना

उत्तर पश्चिम रेलवे की यह प्रस्तावित नई लाइन भविष्य में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) से माल कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में भी अहम भूमिका निभाएगी। डीएफसी से जुड़ने के बाद पचपदरा रिफाइनरी के उत्पाद देश के पूर्वी और पश्चिमी तटों तक तेजी से पहुंच सकेंगे।

वहीं, रेल कनेक्टिविटी से न केवल रिफाइनरी संचालन को गति मिलेगी। बल्कि उद्योग, रोजगार और निवेश के नए अवसर भी पैदा होंगे। ऐसे में नए साल में इस परियोजना को लेकर जमीनी स्तर पर कार्य शुरू होने की संभावना है।

औद्योगिक क्रांति लाने वाला गेमचेंजर प्रोजेक्ट

पश्चिमी राजस्थान में निर्माणाधीन रिफाइनरी सिर्फ एक औद्योगिक परियोजना नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर बदलने वाला मेगा प्रोजेक्ट बनकर उभर रहा है। रिफाइनरी से जुड़ी नई रेल लाइन को भी औद्योगिक विकास की रीढ़ माना जा रहा है, जो न सिर्फ लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाएगी। बल्कि रोजगार और निवेश के नए अवसर भी खोलेगी।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह रेल लाइन भविष्य में पश्चिमी राजस्थान की औद्योगिक प्रगति की मुख्य धुरी बन सकती है। रिफाइनरी आधारित सहायक उद्योगों को इससे बड़ा लाभ मिलेगा। तेज और सुगम परिवहन व्यवस्था निवेशकों के लिए क्षेत्र को और आकर्षक बनाएगी तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के व्यापक अवसर सृजित होंगे। माल की तेज आवाजाही से व्यावसायिक दक्षता में भी उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है।

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से भी जुड़ेगी लाइन

उत्तर पश्चिम रेलवे की यह प्रस्तावित लाइन भविष्य में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) से जुड़कर देशव्यापी माल परिवहन नेटवर्क को और मजबूत करेगी। डीएफसी कनेक्टिविटी मिलने पर रिफाइनरी से तैयार उत्पाद पूर्वी और पश्चिमी तटों तक बेहद कम समय में पहुंच सकेंगे।

विशेषज्ञों का अनुमान है कि नए वर्ष में इस परियोजना पर जमीनी कार्य शुरू होने की संभावना काफी प्रबल है। इस दृष्टि से यह प्रोजेक्ट पश्चिमी राजस्थान को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स मानचित्र पर महत्वपूर्ण स्थान दिलाने वाला साबित होगा।

कई प्रमुख यूनिट्स का काम पूरा

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी के अनुसार रिफाइनरी की कई अहम यूनिट्स पूरी हो चुकी हैं। इनमें क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट (CDU), वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट (VDU), फ्यूल हाइड्रो ट्रीटिंग यूनिट (FHTU), तथा डीजल हाइड्रो ट्रीटिंग यूनिट (DHTU) शामिल हैं। सभी पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलन EIA और SIA की प्रक्रियाएं भी पूरी की जा चुकी हैं, जिससे स्पष्ट है कि परियोजना तकनीकी के साथ पर्यावरणीय मानकों को भी ध्यान में रखकर आगे बढ़ रही है।

हजारों लोगों को रोजगार

रिफाइनरी प्रोजेक्ट में अब तक 52,877 करोड़ से अधिक का निवेश हो चुका है और इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। परियोजना के कारण आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली-पानी, प्रशिक्षण केंद्र और आधारभूत सुविधाएं तेजी से विकसित हो रही हैं, जिससे स्थानीय लोगों का जीवनस्तर बेहतर हो रहा है।

आत्मनिर्भर भारत की राह पर बड़ा कदम

स्थानीय जनप्रतिनिधि मदन राठौड़ का कहना है कि बाड़मेर रिफाइनरी ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ की एक सशक्त मिसाल बन रही है। रिफाइनरी के पूरी तरह शुरू होने पर भारत की क्रूड ऑयल पर विदेशी निर्भरता घटेगी, निर्यात बढ़ेगा और विदेशी मुद्रा की भारी बचत होगी।

ये भी पढ़ें

जयपुर के MNIT कैंपस में तेंदुए की एंट्री से मचा हड़कंप, रेस्क्यू ऑपरेशन कर वन विभाग ने पकड़ा
जयपुर
Leopard Sparks Panic at MNIT Jaipur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

09 Dec 2025 02:09 pm

Published on:

09 Dec 2025 02:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / पचपदरा रिफाइनरी से बदलेगी राजस्थान की तस्वीर? अगले साल से शुरू हो जाएगा उत्पादन, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान की पहाड़ी पर विकसित हो रहा धुंधलेश्वर धाम, श्रद्धालुओं को मिलेगी बड़ी राहत, वाहनों के लिए बन रहा नया रास्ता

Dhorimanna
बाड़मेर

Barmer: शादी शूट के बाद लौटते फोटोग्राफर को तेज रफ्तार SUV ने मारी टक्कर, मौके पर ही दर्दनाक मौत

barmer accident
बाड़मेर

Rajasthan News : अफसर बनने आया था, ऑनलाइन गेम, शेयर मार्केट, सट्टे की लत लगी… और बन गया लुटेरा

बाड़मेर

Inland Port Project : अरब सागर से जुड़ेगा राजस्थान, पर सर्वे रिपोर्ट ने चेताया, लूणी-जवाई नदी के अस्तित्व पर आएगा संकट

Inland Port Project Rajasthan to be connected to Arabian Sea survey report warns Luni-Jawai river danger
बाड़मेर

कचरे के पैसे कौन खा रहा, बीडीओ ने कहा- जितना काम, उतना ही भुगतान

बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.