Accident: राजस्थान में तेज रफ्तार कार ने मचाया कोहराम, तीन को कुचला, दो की दर्दनाक मौत, एक गंभीर घायल

बाड़मेर। गुड़ामालानी थाना क्षेत्र में बांटा-गुड़ामालानी सड़क मार्ग पर रामदेव मंदिर के पास हुए भीषण सड़क हादसे ने दो परिवारों को उजाड़ दिया। गलत दिशा से तेज रफ्तार में आ रही एक कार ने सड़क किनारे बाइक खड़ी कर खड़े तीन युवकों को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों युवक उछलकर सड़क से दूर खेत में जा गिरे। हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।