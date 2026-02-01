शराब से भरी गाड़ी पलटी, सड़क पर बिखरी शराब

चाचा गांव के पास एक गाय सड़क पर आ गई। जिसे बचाने के प्रयास में गाड़ी असंतुलित होकर पलट गई। हादसे में गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। साथ ही शराब व बीयर की बोतलें सड़क पर दूर तक बिखर गई और बोतलें टूट जाने से शराब सड़क पर बहने लगी। कार्टन में भरी बोतलें फूटने से धमाके भी हुए। इस दौरान आस पड़ौस से ग्रामीण एकत्रित हुए और चालक को बाहर निकाला। जिसका प्राथमिक उपचार किया गया।