3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

Rajasthan: राजकीय वृक्ष खेजड़ी के लिए महापड़ाव, 458 पर्यावरण प्रेमियों ने अन्न-जल त्यागा, प्रशासन अलर्ट

राजस्थान के बीकानेर कलक्ट्रेट के सामने बड़े स्तर पर खेजड़ी बचाओ आंदोलन शुरू हो गया है। मंगलवार को 458 पर्यावरण प्रेमी अन्न-जल त्याग कर धरने पर बैठ गए।

2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

Kamal Mishra

Feb 03, 2026

Bikaner

महापड़ाव स्थल पर बैठी महिलाएं व पर्यावरण प्रेमी। (फोटो-पत्रिका)

बीकानेर। पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले खेजड़ी बचाओ आंदोलन का महापड़ाव मंगलवार को दूसरे दिन जारी रहा। बिश्नोई धर्मशाला के सामने बने पंडाल में सुबह 458 पर्यावरण प्रेमियों ने अन्न-जल का त्याग कर अनशन शुरू कर दिया। आंदोलनकारी राज्य सरकार से चालू विधानसभा सत्र में ही ट्री प्रोटेक्शन बिल लाने, राज्य वृक्ष खेजड़ी काटने पर पूर्णतया पाबंदी लगाने की मांग कर रहे हैं।

पब्लिक पार्क (जिला कलक्ट्रेट परिसर) में प्रवेश और निकासी के मार्गों पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। आंदोलन को देखते हुए जिला कलक्ट्रेट के आस-पास बल्लियां लगाकर बेरिकेटिंग भी की गई है। मुकाम पीठाधीश्वर रामानंद आचार्य व सच्चिदानंद आचार्य की अगुवाई में 50 संतों ने पड़ाव स्थल पर मंच संभाल रखा है। दिनभर संत प्रवचन, भजन और पर्यावरण और खेजड़ी पर अपने विचार रखते रहे।

363 के आह्वान पर 458 बैठे

महापड़ाव में 363 लोगों के अनशन पर बैठने की अपील की गई। परंतु धरने पर माला पहनाकर अनशन पर बैठाना शुरू किया तो 458 लोग आगे आ गए। सभी ने अन्न-जल का त्याग कर दिया है।

शहीद निहालचंद के बुजुर्ग पिता भी पहुंचे

धरने में बिश्नोई महासभा के पदाधिकारी, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी, दिव्यांग, वन्यजीवों के लिए शहीद हुए शौर्य चक्र प्राप्त निहालचंद धारणिया के 92 वर्षीय पिता हनुमाना राम भी शामिल रहे। साथ ही संघर्ष समिति के संयोजक रामगोपाल बिश्नोई, पर्यावरण से जुड़े संगठनों के प्रतिनिधि, वरिष्ठ कांग्रेसी भंवरसिंह भाटी व महेन्द्र गहलोत सहित कई नेता समर्थन में धरने पर बैठे है।

प्रशासन की आंदोलन पर नजर

जिला प्रशासन आंदोलन पर नजर रखे हुए है। सादी वर्दी में पुलिसकर्मी और स्टेट सीआइडी के अधिकारी पड़ाव स्थल पर सक्रिय रहे। धरने में बड़ी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी से भी प्रशासन दबाव में है। साथ ही बीकानेर के साथ श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, जोधपुर आदि जिलों से भी लोग पहुंचे हुए है।

आंदोलनकारियों की दो मांग

  • राजस्थान विधानसभा में ट्री प्रोटेक्शन कानून पास किया जाए। इसके लिए सरकार लिखित में तारीख की घोषणा करे।
  • राज्य के मुख्य सचिव आदेश निकालें कि 50 साल से अधिक पुराने राज्य वृक्ष खेजड़ी और अन्य पेड़ को किसी भी सरकारी परियोजना के लिए नहीं काटा जाएगा। ऐसे पेड़ काटने पर पूर्णतया प्रतिबंधित लगे, यदि पेड़ काटा जाता है तो संबंधित क्षेत्र के कलक्टर, थानाधिकारी, तहसीलदार आदि जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो।

ये भी पढ़ें

Accident: राजस्थान में तेज रफ्तार कार ने मचाया कोहराम, तीन को कुचला, दो की दर्दनाक मौत, एक गंभीर घायल
बाड़मेर
car accident, Barmer car accident, Rajasthan car accident, car-bike accident, Barmer car-bike accident, Rajasthan car-bike accident, two dead, two dead in Barmer, कार एक्सीडेंट, बाड़मेर कार एक्सीडेंट, राजस्थान कार एक्सीडेंट, कार-बाइक एक्सीडेंट, बाड़मेर कार-बाइक एक्सीडेंट, राजस्थान कार-बाइक एक्सीडेंट, दो की मौत, बाड़मेर में दो की मौत

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Feb 2026 09:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Rajasthan: राजकीय वृक्ष खेजड़ी के लिए महापड़ाव, 458 पर्यावरण प्रेमियों ने अन्न-जल त्यागा, प्रशासन अलर्ट
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

फाइलों में उलझा है गंदे पानी का स्थायी समाधान

बल्लभ गार्डन क्षेत्र में एकत्रित गंदा पानी। फाइल फोटो
बीकानेर

बजट से राहत की उम्मीद, होंगे कई कार्य

जानकारी देते डीआरएम और सीनियर डीसीएम 
बीकानेर

नवीं-ग्यारहवीं की राज्य स्तरीय परीक्षाएं 7 मार्च से

बीकानेर

असमंजस: 12 फरवरी से बोर्ड परीक्षा, उसी दिन संस्था प्रधानों की वाकपीठ

बीकानेर

Bikaner Accident: मातम में बदला 25वीं सालगिरह का जश्न, दीवार फांदकर घर में घुसी कार; एक की दर्दनाक मौत

Car Accident
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.