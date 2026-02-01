बजट से राहत की उम्मीद, होंगे कई कार्य

जानकारी देते डीआरएम और सीनियर डीसीएम
वित्त मंत्री की ओर से रविवार को आम बजट पेश किया गया था। इसके बाद सोमवार को रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रेल बजट की जानकारी दी। राजस्थान को रेलवे विकास के लिए वर्ष 2026-27 के बजट में 10,228 करोड़ रूपए प्रदान किए गए हैं। इस बजट से बीकानेर रेल मंडल को भी काफी उम्मीद है। इस बजट से मंडल पर स्वीकृत हो रखे कार्यों को भी बजट मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। बजट को लेकर बीकानेर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान मंडल रेल प्रबंधक गौरव गोविल ने मंडल पर चल रहे विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीकानेर मंडल पर विद्युतीकरण का कार्य हो चुका है। जिस पर बीकानेर मंडल में करीब 140 पैसेंजर ट्रेनें व 80 मालगाड़ियां विद्युत इंजन से चल रही है। मंडल रेल प्रबंधक ने बताया कि रतनगढ़ से दूधवाखारा खंड के मध्य 73 किलोमीटर रेल मार्ग दोहरीकृत हो चुका है एवं शेष कार्य शीघ्र ही होगा। इसके साथ ही भिवानी- मन्हेरू रेलमार्ग पर दोहरीकरण का कार्य तीव्र गति से चल रहा है।
कोटगेट फाटक का काम शुरू
प्रेस वार्ता के दौरान डीआरएम ने बताया कि बीकानेर के समपार फाटक है जिसमें कोटगेट के लिए भी ड्राइंग सहित अन्य स्वीकृति दे दी गई है। पीडब्ल्यूडी ने कार्य शुरू कर दिया है। अक्टूबर में कॉन्ट्रेक्ट शुरू हो गया है। उम्मीद है कि ये कार्य भी पूरा हो जाए। डीआरएम सांखला अंडरपास कार्य को लेकर कहा कि कार्य तो शुरू हो गया। प्रेसवार्ता के दौरान वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक भूपेश यादव, वरिष्ठ मंडल यातायात प्रबंधक जयप्रकाश सहित अन्य उपस्थित रहे।
इन कार्यों में बजट की आवश्यकता
-दोहरीकरण का कार्य
-नए स्टेशन की स्वीकृति
-नई लाइन के प्रोजेक्ट
-बायपास के कार्य
-संचालन को बढ़ाने वाले की प्रोजेक्ट की स्वीकृति
-रेल सुविधाएं
बड़ी खबरेंView All
बीकानेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग