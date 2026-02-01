बजट से राहत की उम्मीद, होंगे कई कार्य

वित्त मंत्री की ओर से रविवार को आम बजट पेश किया गया था। इसके बाद सोमवार को रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रेल बजट की जानकारी दी। राजस्थान को रेलवे विकास के लिए वर्ष 2026-27 के बजट में 10,228 करोड़ रूपए प्रदान किए गए हैं। इस बजट से बीकानेर रेल मंडल को भी काफी उम्मीद है। इस बजट से मंडल पर स्वीकृत हो रखे कार्यों को भी बजट मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। बजट को लेकर बीकानेर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान मंडल रेल प्रबंधक गौरव गोविल ने मंडल पर चल रहे विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीकानेर मंडल पर विद्युतीकरण का कार्य हो चुका है। जिस पर बीकानेर मंडल में करीब 140 पैसेंजर ट्रेनें व 80 मालगाड़ियां विद्युत इंजन से चल रही है। मंडल रेल प्रबंधक ने बताया कि रतनगढ़ से दूधवाखारा खंड के मध्य 73 किलोमीटर रेल मार्ग दोहरीकृत हो चुका है एवं शेष कार्य शीघ्र ही होगा। इसके साथ ही भिवानी- मन्हेरू रेलमार्ग पर दोहरीकरण का कार्य तीव्र गति से चल रहा है।