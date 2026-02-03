नवीं-ग्यारहवीं की राज्य स्तरीय परीक्षाएं 7 मार्च से

बैठक में प्रदेश के पीएम श्री विद्यालयों के लिए प्रस्तावित कार्ययोजनाओं, बजट संरचना, शैक्षणिक व सह-शैक्षणिक गतिविधियों और वर्तमान में संचालित नवाचारों की समीक्षा की गई। कंपोनेंट-वाइज चर्चा करते हुए प्रत्येक गतिविधि के प्रभावी संचालन से जुड़े पहलुओं पर मंथन किया गया, ताकि योजनाएं कागजों से निकलकर कक्षाओं तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकें। अधिकारियों ने बताया कि अन्य राज्यों में संचालित श्रेष्ठ शैक्षणिक मॉडल और बेस्ट प्रैक्टिसेज का अध्ययन कर उन्हें राजस्थान के पीएम श्री विद्यालयों में लागू करने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में ठोस सुधार हो सके।