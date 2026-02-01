बच्चों में किडनी रोग बन रहा मौत का बड़ा कारण: डॉ. तंवर

विशेषज्ञों ने दी केस आधारित जानकारी

कार्यक्रम के अंतर्गत महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, जयपुर के डॉ. यशु सैनी, डॉ. रूप शर्मा, डॉ. अजय गोयनका ने अपने-अपने विषयों पर व्याख्यान दिए और केस-आधारित चर्चा के माध्यम से बीमारियों के निदान और उपचार की जानकारी साझा की। कार्यक्रम में पॉइंट-ऑफ-केयर अल्ट्रासाउंड आधारित पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर मूल्यांकन पर विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। डॉ. रूप शर्मा ने गंभीर रूप से बीमार बच्चों में त्वरित निर्णय लेने के लिए अल्ट्रासाउंड की उपयोगिता का जीवंत और व्यावहारिक प्रदर्शन किया। वहीं, डॉ. अजय गोयनका ने दवा से नियंत्रित न होने वाली मिर्गी के मामलों में एपिलेप्सी सर्जरी की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डाला।