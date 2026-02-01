देवेंद्र राज अंकुर को समर्पित होगा बीकानेर थिएटर फेस्टिवल

जिला प्रशासन, बीकानेर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, विरासत संवर्धन संस्थान, हंसराज डागा चेरिटेबल ट्रस्ट, अनुराग कला केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में बीकानेर थियेटर फेस्टिवल रंगकर्मी देवेंद्र राज अंकुर को समर्पित होगा। समन्वयक टी एम लालाणी व हंसराज डागा ने बताया कि देवेंद्र राज अंकुर पिछले 50 वर्षों से हिंदी रंगकर्म का सबसे सक्रिय चेहरा हैं। देशभर के नाट्य विद्यालयों में अध्यापन करते हैं और रंग समूहों के साथ कार्यशालाएं करने के साथ आलोचना में भी सक्रिय हैं। इसके अलावा स्वागत समिति बनाई गई है। जिसमें आभा शंकर, संगीता भटनागर, संगीता झा, मंजू रांकावत, पूनम चौधरी, मीनू गौड़, जया पारीक, भगवती स्वामी, प्रिया आर्य, सीमा सिंह को शामिल किया गया है।