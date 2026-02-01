Bikaner Peanuts: मूंगफली हमारी और तेल से किस्मत चमका रहे दूसरे राज्य, अब किसानों की भजनलाल सरकार ने बड़ी मांग

बीकानेर और आसपास के क्षेत्रों में करीब 150 तेल मिलों में मूंगफली से तेल निकाला जाता है। हालांकि तेल के अलावा फूड प्रोडक्ट प्रोसेसिंग की यूनिट्स नहीं हैं। ऐसे में मिलों से निकले तेल का करीब 90 प्रतिशत हिस्सा बाहर भेज दिया जाता है। सालाना करीब 30 लाख बोरी मूंगफली से तेल का उत्पादन होता है, जबकि शेष मूंगफली अन्य राज्यों की ऑयल मिलों में चली जाती है। तेल निकालने के बाद पशु आहार के रूप में खल भी तैयार की जाती है।