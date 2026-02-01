तीन साल बाद ईएनटी अस्पताल को फिर मिली ‘सांस’

संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल से जुड़े कान, नाक एवं गला रोग (ईएनटी) अस्पताल के नए भवन निर्माण को लेकर एक बार फिर उम्मीद जगी है। शिलान्यास के करीब तीन साल बाद सरकार ने दुबारा 3 करोड़ 36 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। नक्शा तैयार हो चुका है और वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिए गए हैं। सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो मार्च से निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, ईएनटी अस्पताल के लिए यह राशि वर्ष 2023 में भी स्वीकृत हुई थी, लेकिन तकनीकी कारणों से समय पर काम शुरू नहीं हो सका। नतीजतन यह राशि वापस सरकारी खाते में जमा हो गई। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुरेन्द्र कुमार वर्मा के संज्ञान में मामला आने के बाद दोबारा सरकार के समक्ष फाइल प्रस्तुत की गई, जिस पर अब स्वीकृति मिल सकी है।