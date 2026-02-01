Rajasthan: मैसेज देखा तो उड़ गए होश; घर में खड़ी कार, यूपी में कट गया टोल

यह पहला मामला नहीं है। पहले भी बिना वाहन गुजरे फास्टैग से टोल कटने की शिकायतें सामने आती रही हैं, लेकिन इसके बावजूद न तो स्थायी समाधान निकला। न ही उपभोक्ताओं का भरोसा पूरी तरह बहाल हो पाया। पीड़ित परिवार का कहना है कि अगर घर में खड़े वाहन से भी टोल कट सकता है, तो फास्टैग की विश्वसनीयता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। फिलहाल कार मालिक साइबर थाना और संबंधित टोल एजेंसी की कार्रवाई का इंतजार कर रहा है।