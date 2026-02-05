Bikaner: खेजड़ी बचाओ आंदोलन में अनशन बैठे लोगों की बिगड़ी तबीयत, मंडी बंद का किया एलान, दी ये बड़ी चेतावनी

महापड़ाव स्थल से बुधवार सुबह अनशन कारियों की अगुवाई में आंदोलनकारियों ने प्रभात फेरी निकाली। हाथों में ‘पेड़ बचाओ, वन्यजीव बचाओ, विकास के नाम पर विनाश स्वीकार नहीं, सिर सांठे रूंख रहै, तो भी सस्तो जाण’ नारे लिखी तख्तियां लिए नारे लगाते हुए मुख्य मार्गों से गुजरे। इसके बाद दिनभर संतों के प्रवचन और समर्थन देने आए नेताओं और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों का संबोधन चलता रहा। पड़ाव स्थल से सोशल मीडिया पर घर-घर में एक दिन का अनशन रखने की जारी की गई अपील का असर भी होने लगा है। खासकर बिश्नोई समाज के परिवारों ने अपने घरों पर ही एक दिन का व्रत रखकर पर्यावरण बचाने की मुहिम का समर्थन करते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो डालने शुरू कर रखे है।