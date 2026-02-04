Rajasthan Accident: गाय से टकराकर पलटी कार, भीषण सड़क हादसे में युवक की मौत, 4 गंभीर घायल, शादी समारोह में जा रहा था परिवार

टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पलट गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार कानपुर निवासी परिवार बीकानेर में एक शादी समारोह में शामिल होने आ रहा था। रात करीब 12 बजे, जयपुर रोड पर गणपति ढाबे के पास अचानक सड़क पर आई गाय को बचाने के प्रयास में चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा। देखते ही देखते कार अनियंत्रित होकर पलट गई और खुशियों का सफर हादसे में बदल गया।