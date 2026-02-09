खेजड़ी महापड़ाव: सरकार का पक्ष रखने के लिए संतों का इंतजार, अमावस्या मेले में होगा बड़ा फैसला

बीकानेर. जिला कलक्ट्रेट के सामने पर्यावरण प्रेमियों का खेजड़ी बचाओ महापड़ाव सोमवार को जारी रहा। आठवें दिन आंदोलन स्थल पर सुबह से गहमागहमी अन्य दिनों से ज्यादा देखने को मिली है। रविवार को जयपुर में मुख्यमंत्री से मिले संतों के प्रतिनि​धि मंडल की ओर से मंच पर आकर सरकार का पक्ष रखा जाना है। इसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। आंदोलनकारी और डेढ़ सौ से अ​धिक अनशनकारी संतों के आदेश का इंतजार कर रहे है। दोपहर डेढ़ बजे तक संत पड़ाव स्थल पर पहुंचे नहीं।