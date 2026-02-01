बीकानेर : चीखती रही मां बचा नहीं पाई, डिग्गी में डूबने से दो मासूम भाइयों की दर्दनाक मौत, गांव में मातम

खेल के दौरान एक बच्चे का पैर फिसलकर डिग्गी में चला गया। उसे बचाने के प्रयास में दूसरा भाई भी डिग्गी में गिर पड़ा। खेत में काम कर रही उनकी मां ने जब बच्चों को डूबते देखा तो शोर मचाया। मां की चीख-पुकार सुनकर आसपास के खेतों से किसान मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने करीब 15 फीट गहरी डिग्गी को तोड़कर पानी निकाला और दोनों बच्चों को बाहर निकालकर तत्काल उपजिला अस्पताल पहुंचाया। यहां मेडिकल स्टाफ ने दोनों को बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन दोनों मासूमों को मृत घोषित कर दिया गया।