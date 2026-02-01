8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

बीकानेर : चीखती रही मां बचा नहीं पाई, डिग्गी में डूबने से दो मासूम भाइयों की दर्दनाक मौत, गांव में मातम

श्रीडूंगरगढ़ के ठुकरियासर गांव में खेत की डिग्गी में डूबने से दो सगे मासूम भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर छा गई।

less than 1 minute read
Google source verification

बीकानेर

image

Rakesh Mishra

Feb 08, 2026

Bikaner, Bikaner News, death of two brothers, death of two brothers in Bikaner, two brothers drowned in Diggi, बीकानेर, बीकानेर न्यूज, दो भाइयों की मौत, बीकानेर में दो भाइयों की मौत, डिग्गी में दो भाई डूबे

डिग्गी को तोड़कर पानी निकालते हुए। फोटो- पत्रिका

श्रीडूंगरगढ़। गांव ठुकरियासर में हुई एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया। गांव ठुकरियासर की रोही में खेत में बनी डिग्गी में डूबने से दो सगे मासूम भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रविवार शाम करीब 5.30 बजे सोहनलाल जाट के पुत्र 8 वर्षीय मोहित और 6 वर्षीय अंकित खेत में बनी डिग्गी के पास खेल रहे थे।

15 फीट गहरी डिग्गी

खेल के दौरान एक बच्चे का पैर फिसलकर डिग्गी में चला गया। उसे बचाने के प्रयास में दूसरा भाई भी डिग्गी में गिर पड़ा। खेत में काम कर रही उनकी मां ने जब बच्चों को डूबते देखा तो शोर मचाया। मां की चीख-पुकार सुनकर आसपास के खेतों से किसान मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने करीब 15 फीट गहरी डिग्गी को तोड़कर पानी निकाला और दोनों बच्चों को बाहर निकालकर तत्काल उपजिला अस्पताल पहुंचाया। यहां मेडिकल स्टाफ ने दोनों को बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन दोनों मासूमों को मृत घोषित कर दिया गया।

गांव में शोक की लहर

घटना की सूचना मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। हर आंख नम हो गई और पूरे गांव का माहौल गमगीन हो गया। एक ही परिवार के दो नन्हे चिराग यूं बुझ जाने से हर कोई स्तब्ध रह गया। बाद में दोनों बच्चों के शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मामले की सूचना पुलिस को भी दी गई।

ये भी पढ़ें

Fake Ghee: एक साल में बाजार में खपा दिया 1 लाख लीटर नकली घी, फैक्ट्री संचालक का चौंकाने वाला खुलासा
जोधपुर
Fake Ghee, Fake Ghee in Jodhpur, Fake Ghee Factory, Fake Ghee Factory in Jodhpur, Adulterated Ghee, Adulterated Ghee in Jodhpur, Adulterated Ghee Factory, Adulterated Ghee Factory in Jodhpur, Jodhpur News, नकली घी, नकली घी इन जोधपुर, नकली घी फैक्ट्री, नकली घी फैक्ट्री इन जोधपुर, मिलावटी घी, मिलावटी घी इन जोधपुर, मिलावटी घी फैक्ट्री, मिलावटी घी फैक्ट्री इन जोधपुर, जोधपुर न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Feb 2026 09:25 pm

Published on:

08 Feb 2026 09:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / बीकानेर : चीखती रही मां बचा नहीं पाई, डिग्गी में डूबने से दो मासूम भाइयों की दर्दनाक मौत, गांव में मातम

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

​शिकायत नहीं, खुद करें स्वच्छता की पहल

समाचार

Dhola Maru: सिर्फ हीर-रांझा ही नहीं, ढोला-मारू की यह दास्तां रुला देगी, जानें उस काले ऊंट-जादुई राग और धोखेबाज राजा की कहानी

Dhola Maru Love Story
बीकानेर

देवेंद्र राज अंकुर को समर्पित होगा बीकानेर थिएटर फेस्टिवल

बीकानेर

अलग-अलग जगहों के उत्पाद रहे आकर्षण के केंद्र

खरीदारी करते आमजन
बीकानेर

माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जयमलसर में विद्यार्थियों के साथ देखा परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम

विद्यार्थियों के साथ देखा सीधा प्रसारण।
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.