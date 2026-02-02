2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

कैंसर से जिंदगी की जंग हारा बीजेपी का ये दिग्गज नेता, राजनीति में शोक की लहर

राजस्थान के दिग्गज नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री हेम सिंह भड़ाना का निधन हो गया। जयपुर के अस्पताल में उपचार के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन से अलवर सहित प्रदेश की राजनीति में शोक है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Feb 02, 2026

Hem Singh Bhadana Passed Away

Hem Singh Bhadana Passed Away (Patrika File Photo)

Hem Singh Bhadana Passed Away: राजस्थान की राजनीति के दिग्गज नेता, गुर्जर समाज के प्रमुख चेहरा और पूर्व कैबिनेट मंत्री हेम सिंह भड़ाना का सोमवार सुबह करीब सात बजे निधन हो गया। वे 55 वर्ष के थे और पिछले करीब पांच महीने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। भड़ाना का निधन न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए, बल्कि समूचे राजस्थान के लिए एक अपूरणीय क्षति है।

हेम सिंह भड़ाना पिछले कुछ समय से जयपुर के एक निजी अस्पताल में उपचाराधीन थे। हाल ही में उन्हें उनके अलवर स्थित निवास पर लाया गया था, जहां उन्होंने आज अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर मिलते ही अलवर और उनके निर्वाचन क्षेत्र थानागाजी में शोक की लहर दौड़ गई। समर्थकों और कार्यकर्ताओं का उनके आवास 'वीर सावरकर नगर' पर तांता लग गया है।

मुख्यमंत्री ने जताया गहरा शोक

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भड़ाना के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे व्यक्तिगत क्षति बताया। मुख्यमंत्री ने कहा, "हेम सिंह भड़ाना जी का निधन अत्यंत दुखद है। वे एक समर्पित जनसेवक थे। मैंने अस्पताल में उनके इलाज के दौरान उनकी कुशलक्षेम पूछी थी और डॉक्टरों को बेहतर उपचार के निर्देश दिए थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था।" मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना की है।

छात्र राजनीति से कैबिनेट मंत्री तक का सफर

हेम सिंह भड़ाना की राजनीतिक यात्रा छात्र राजनीति से शुरू हुई थी। अपनी मेहनत और जनता के प्रति समर्पण के कारण वे थानागाजी विधानसभा क्षेत्र से दो बार भाजपा के विधायक चुने गए। वसुंधरा राजे सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गईं।

भड़ाना अपनी बेबाक और स्पष्टवादी छवि के लिए जाने जाते थे। अलवर शहर में रहने के बावजूद वे प्रतिदिन थानागाजी जाते थे, ताकि आमजन की समस्याओं को सुन सकें। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का पता चलने के बाद भी उन्होंने लोगों से मिलना और उनके काम करना बंद नहीं किया। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी वे पूरी मजबूती से लड़े, हालांकि बहुत कम अंतर से उन्हें हार का सामना करना पड़ा।

भड़ाना के परिवार में उनके दो बेटे हैं। बड़े बेटे बिजनेस संभालते हैं, जबकि छोटे बेटे सुरेंद्र भड़ाना अपने पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए राजनीति में सक्रिय हैं। भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी लक्ष्मीनारायण ने बताया कि पूर्व मंत्री के सम्मान में पार्टी के आज के सभी प्रस्तावित कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। स्वर्गीय हेम सिंह भड़ाना का पार्थिव देह उनके पैतृक गांव बघेरी (किशनगढ़बास) ले जाया जाएगा, जहां पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

‘महोदय, 4-4 बच्चों की मां प्रेमियों संग भाग रहीं’, भरे सदन में विधायक ने सरकार से कर दी बड़ी अपील
जयपुर
MLA Narendra Budania

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

02 Feb 2026 09:43 am

Published on:

02 Feb 2026 08:28 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / कैंसर से जिंदगी की जंग हारा बीजेपी का ये दिग्गज नेता, राजनीति में शोक की लहर
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

11 बजे खबर, 11.50 बजे सर्जरी टीम की ग्रुप फोटो भेजी, कुछ ही देर में दुनिया को कह गए अलविदा

जयपुर

'निर्मला' के बाद अब 'दिया' की बारी, राजस्थान बजट में खुलेगा सौगातों का पिटारा !

जयपुर

Fog Alert: 3 फरवरी को राजस्थान के इन 15 जिलों में छाएगा घना कोहरा, मौसम विभाग का अलर्ट जारी

जयपुर

87 साल की उम्र में भी जीवनदान, राजस्थान की सबसे वरिष्ठ अंगदाता बनीं उमराव जैन

Heart Transplant and Organ Donation
जयपुर

Hem Singh Bhadana Death : भाजपा वरिष्ठ नेता हेमसिंह भड़ाना का निधन, सीएम भजनलाल ने कहा-अपूरणीय क्षति, टीका राम जूली भी बोले

BJP senior leader Hem Singh Bhadana passes away CM Bhajanlal called it an irreparable loss Tikaram Jully also expressed his condolences
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.