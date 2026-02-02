कैंसर से जिंदगी की जंग हारा बीजेपी का ये दिग्गज नेता, राजनीति में शोक की लहर

भड़ाना के परिवार में उनके दो बेटे हैं। बड़े बेटे बिजनेस संभालते हैं, जबकि छोटे बेटे सुरेंद्र भड़ाना अपने पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए राजनीति में सक्रिय हैं। भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी लक्ष्मीनारायण ने बताया कि पूर्व मंत्री के सम्मान में पार्टी के आज के सभी प्रस्तावित कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। स्वर्गीय हेम सिंह भड़ाना का पार्थिव देह उनके पैतृक गांव बघेरी (किशनगढ़बास) ले जाया जाएगा, जहां पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।