Rajasthan News : ‘दूल्हा’ बनेंगे कांग्रेस MLA मुकेश भाकर, चर्चा में ‘जीवनसंगिनी’- जानें कौन हैं? 

जयपुर/लाडनूं।



राजस्थान की राजनीति और सोशल मीडिया पर अचानक से नागौर जिले की लाडनूं सीट से विधायक मुकेश भाकर सुर्ख़ियों में आ गए हैं। वजह है उनकी 9 मार्च को होने जा रही शादी। जी हां, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उनके शादी के कार्ड की मानें, तो कांग्रेस के कद्दावर युवा नेता मुकेश भाकर अगले महीने विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं।



वायरल कार्ड के अनुसार उनका विवाह राजस्थान न्यायिक सेवा (RJS) अधिकारी कोमल के साथ होने जा रहा है। ये विवाह इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि एक राजनेता और एक जज के बीच होने जा रहा विवाह 'अंतरजातीय' है।