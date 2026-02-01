जयपुर में खौफनाक मंजर: 20 फीट नीचे सर्विस लेन में गिरा ट्रक, बाल-बाल बचे राहगीर

दादी का फाटक पुलिया के पास ओवरटेक के दौरान हुआ हादसा
जयपुर. दादी का फाटक पुलिया के पास सोमवार को दिल्ली से अजमेर जा रहा एक ट्रक अनियंत्रित होकर एक्सप्रेस हाईवे की रैलिंग तोड़ते हुए करीब 20 फीट नीचे सर्विस लेन में जा गिरा। हादसे में ट्रक में सवार चालक और खलासी घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को पहले नजदीकी निजी अस्पताल भिजवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, चालक ओवरटेक के दौरान नियंत्रण खो बैठा और ट्रक पुलिया से नीचे जा गिरा। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। तेज आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर खोराबीसल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया।
पुलिस के अनुसार ट्रक चालक शौकीन की गर्दन में फ्रैक्चर हुआ है, जबकि खलासी शाकिर के पैर में गंभीर चोट आई है। दोनों घायल अलवर जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। गनीमत रही कि हादसे के समय सर्विस लेन पर कोई वाहन मौजूद नहीं था। हादसे के कारण कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रक हटवाकर यातायात सुचारु कराया।
