जयपुर में खौफनाक मंजर: 20 फीट नीचे सर्विस लेन में गिरा ट्रक, बाल-बाल बचे राहगीर



प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, चालक ओवरटेक के दौरान नियंत्रण खो बैठा और ट्रक पुलिया से नीचे जा गिरा। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। तेज आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर खोराबीसल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया।

पुलिस के अनुसार ट्रक चालक शौकीन की गर्दन में फ्रैक्चर हुआ है, जबकि खलासी शाकिर के पैर में गंभीर चोट आई है। दोनों घायल अलवर जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। गनीमत रही कि हादसे के समय सर्विस लेन पर कोई वाहन मौजूद नहीं था। हादसे के कारण कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रक हटवाकर यातायात सुचारु कराया।