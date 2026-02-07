Solar Energy: पीएम कुसुम योजना में राजस्थान ने रचा इतिहास, 3000 मेगावाट सौर क्षमता हासिल

कम्पोनेन्ट बी के तहत सोलर पम्पसेट पर अनुदान देकर किसानों को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए किसानों, ऊर्जा विभाग और डिस्कॉम्स के कार्मिकों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य ‘समृद्ध किसान और खुशहाल राजस्थान’ के संकल्प की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।