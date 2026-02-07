Hindu Conference: जयपुर में रविवार को होगा हिंदू सम्मेलन का आयोजन, शोभायात्रा रहेगी विशेष आकर्षण

Mahavir Basti Jaipur: जयपुर। शहर के महावीर नगर स्थित महावीर बस्ती क्षेत्र में रविवार, 8 फरवरी 2026 को विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम प्रातः 11 बजे हनुमान मंदिर परिसर, सेंट्रल एकेडमी स्कूल के पीछे, महावीर नगर में आयोजित होगा। इस अवसर पर क्षेत्र के सभी मंदिरों से महिला-पुरुष श्रद्धालु कलश और ध्वज लेकर शोभायात्रा के रूप में कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगे, जिससे पूरे क्षेत्र में धार्मिक और सांस्कृतिक माहौल बनेगा।