Rajasthan News : सीएम भजनलाल के काफिले ने अचानक लगा दिए ‘ब्रेक’, हैरान कर रहा जयपुर का ये वाक्या

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी सादगी और जनता के बीच सीधे जुड़ाव के लिए जाने जाते हैं, लेकिन शनिवार को उन्होंने जो किया, उसने अनुशासन की एक नई मिसाल पेश कर दी है। जयपुर के व्यस्त राजमहल चौराहे पर जब सीएम का काफिला गुजर रहा था, तभी सिग्नल लाल हो गया। सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत अमूमन मुख्यमंत्री के काफिले के लिए ट्रैफिक को 'ग्रीन कॉरिडोर' दिया जाता है, लेकिन सीएम शर्मा ने आज नियमों का पालन करते हुए अपनी कार रुकवा ली।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शनिवार दोपहर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक कार्यक्रम से लौट रहे थे। जैसे ही उनका काफिला जयपुर के राजमहल चौराहे पर पहुँचा, ट्रैफिक लाइट लाल हो गई। ट्रैफिक पुलिसकर्मी रास्ता साफ कराने ही वाले थे कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश देकर अपने काफिले को वहीं रुकवा दिया। मुख्यमंत्री की कार को लालबत्ती पर खड़ा देख आसपास के वाहन चालक और पैदल चल रहे लोग हैरान रह गए।
आमतौर पर मुख्यमंत्री जैसे उच्च पदस्थ व्यक्तियों के लिए 'जीरो ट्रैफिक' की व्यवस्था की जाती है ताकि सुरक्षा और समय की बचत हो सके। लेकिन शनिवार को सीएम भजनलाल शर्मा ने ट्रैफिक नियमों को प्राथमिकता दी। लगभग एक मिनट तक जब तक सिग्नल हरा नहीं हुआ, मुख्यमंत्री अपनी गाड़ी में धैर्यपूर्वक इंतजार करते रहे।
इस घटना के जरिए मुख्यमंत्री ने जयपुर की जनता को एक सीधा और कड़ा संदेश दिया है। जयपुर इन दिनों ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझ रहा है। मुख्यमंत्री का यह कदम यह बताने के लिए काफी था कि यदि सत्ता के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति नियमों का पालन कर सकता है, तो आम जनता को भी अनुशासन अपनाना चाहिए।
सीएम ने इस वाकये के जरिए संदेश दिया कि अगर शहर का हर नागरिक—चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो—ट्रैफिक नियमों का ठीक से पालन करे, तो जाम की समस्या से काफी हद तक निजात मिल सकती है।
जैसे ही राजमहल चौराहे पर सीएम के रुकने की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, लोगों ने उनकी जमकर प्रशंसा शुरू कर दी। यूजर्स का कहना है कि राजस्थान में लंबे समय बाद 'वीआईपी कल्चर' को खत्म करने की ऐसी ईमानदार कोशिश देखी गई है।
मुख्यमंत्री के इस कदम ने ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के मनोबल को भी बढ़ाया है। अक्सर पुलिसकर्मियों को वीआईपी मूवमेंट के दौरान आम जनता का रास्ता रोकने के कारण नाराजगी झेलनी पड़ती है। सीएम के इस व्यवहार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नियम और व्यवस्था बनाए रखना सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।
