Rajasthan News : सीएम भजनलाल के काफिले ने अचानक लगा दिए ‘ब्रेक’, हैरान कर रहा जयपुर का ये वाक्या

इस घटना के जरिए मुख्यमंत्री ने जयपुर की जनता को एक सीधा और कड़ा संदेश दिया है। जयपुर इन दिनों ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझ रहा है। मुख्यमंत्री का यह कदम यह बताने के लिए काफी था कि यदि सत्ता के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति नियमों का पालन कर सकता है, तो आम जनता को भी अनुशासन अपनाना चाहिए।



सीएम ने इस वाकये के जरिए संदेश दिया कि अगर शहर का हर नागरिक—चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो—ट्रैफिक नियमों का ठीक से पालन करे, तो जाम की समस्या से काफी हद तक निजात मिल सकती है।