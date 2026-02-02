Jaipur Ring Road: जयपुर रिंग रोड के आसपास मिट्टी चोरी का बड़ा खेल, माफिया ने पिलरों की नींव तक खोद डाली, देखें तस्वीरें

जयपुर। राजधानी जयपुर में रिंग रोड के आसपास मिट्टी चोरी का बड़ा और संगठित नेटवर्क सक्रिय है, जो बेखौफ होकर सरकारी जमीन को निशाना बना रहा है। जेडीए सहित अन्य विभागों की जमीन से लगातार मिट्टी की चोरी की जा रही है, लेकिन इसे रोकने के लिए सरकारी मशीनरी की ओर से कोई ठोस और प्रभावी कार्रवाई नजर नहीं आ रही है।