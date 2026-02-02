Jaipur Ring Road: जयपुर रिंग रोड के आसपास मिट्टी चोरी का बड़ा खेल, माफिया ने पिलरों की नींव तक खोद डाली, देखें तस्वीरें

फोटो- पत्रिका
जयपुर। राजधानी जयपुर में रिंग रोड के आसपास मिट्टी चोरी का बड़ा और संगठित नेटवर्क सक्रिय है, जो बेखौफ होकर सरकारी जमीन को निशाना बना रहा है। जेडीए सहित अन्य विभागों की जमीन से लगातार मिट्टी की चोरी की जा रही है, लेकिन इसे रोकने के लिए सरकारी मशीनरी की ओर से कोई ठोस और प्रभावी कार्रवाई नजर नहीं आ रही है।
मिट्टी चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अब वे सीधे रिंग रोड की नींव तक पहुंच गए हैं। राजधानी के भूरथल इलाके में रिंग रोड जिन पिलरों पर खड़ी है, उन पिलरों के चारों ओर से मिट्टी को छांट-छांटकर चोरी कर लिया गया है।
इससे रिंग रोड की मजबूती और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि भारी वाहनों और मशीनों के जरिए रात के अंधेरे में खुलेआम मिट्टी उठाई जाती है, लेकिन न तो संबंधित विभागों की ओर से निगरानी की जाती है और न ही किसी तरह की सख्त कार्रवाई देखने को मिलती है।
मिट्टी की इस अवैध खुदाई से जहां एक ओर सरकारी संपत्ति को नुकसान हो रहा है, वहीं दूसरी ओर रिंग रोड जैसी महत्वपूर्ण परियोजना की संरचनात्मक सुरक्षा भी खतरे में पड़ती नजर आ रही है।
