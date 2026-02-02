2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Ring Road: जयपुर रिंग रोड के आसपास मिट्टी चोरी का बड़ा खेल, माफिया ने पिलरों की नींव तक खोद डाली, देखें तस्वीरें

राजधानी जयपुर में रिंग रोड के आसपास मिट्टी चोरी का बड़ा नेटवर्क सक्रिय है। मिट्टी माफिया के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वे अब रिंग रोड की नींव और पिलरों तक पहुंच चुके हैं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Feb 02, 2026

Jaipur Ring Road, Soil theft from Jaipur Ring Road, Soil thief gang, Soil thief gang in Jaipur, Jaipur News, Rajasthan News, जयपुर रिंग रोड, जयपुर रिंग रोड से मिट्टी चोरी, मिट्टी चोर गिरोह, मिट्टी चोर गिरोह इन जयपुर, जयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज

फोटो- पत्रिका

जयपुर। राजधानी जयपुर में रिंग रोड के आसपास मिट्टी चोरी का बड़ा और संगठित नेटवर्क सक्रिय है, जो बेखौफ होकर सरकारी जमीन को निशाना बना रहा है। जेडीए सहित अन्य विभागों की जमीन से लगातार मिट्टी की चोरी की जा रही है, लेकिन इसे रोकने के लिए सरकारी मशीनरी की ओर से कोई ठोस और प्रभावी कार्रवाई नजर नहीं आ रही है।

निशाने पर रिंग रोड की नींव

मिट्टी चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अब वे सीधे रिंग रोड की नींव तक पहुंच गए हैं। राजधानी के भूरथल इलाके में रिंग रोड जिन पिलरों पर खड़ी है, उन पिलरों के चारों ओर से मिट्टी को छांट-छांटकर चोरी कर लिया गया है।

सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल

इससे रिंग रोड की मजबूती और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि भारी वाहनों और मशीनों के जरिए रात के अंधेरे में खुलेआम मिट्टी उठाई जाती है, लेकिन न तो संबंधित विभागों की ओर से निगरानी की जाती है और न ही किसी तरह की सख्त कार्रवाई देखने को मिलती है।

मिट्टी की इस अवैध खुदाई से जहां एक ओर सरकारी संपत्ति को नुकसान हो रहा है, वहीं दूसरी ओर रिंग रोड जैसी महत्वपूर्ण परियोजना की संरचनात्मक सुरक्षा भी खतरे में पड़ती नजर आ रही है।

ये भी पढ़ें

Madan Dilawar: बकरियां लेकर जा रहे व्यक्ति को देख मंत्री मदन दिलावर ने रुकवाया अपना काफिला, बोले- कैसे हो मेरे दोस्त
बारां
Madan Dilawar, Education Minister Madan Dilawar, Madan Dilawar News, Madan Dilawar Latest News, Madan Dilawar Update News, Madan Dilawar Friends, Baran News, मदन दिलावर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, मदन दिलावर न्यूज, मदन दिलावर लेटेस्ट न्यूज, मदन दिलावर अपडेट न्यूज, मदन दिलावर दोस्त, बारां न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

02 Feb 2026 06:13 pm

Published on:

02 Feb 2026 06:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Ring Road: जयपुर रिंग रोड के आसपास मिट्टी चोरी का बड़ा खेल, माफिया ने पिलरों की नींव तक खोद डाली, देखें तस्वीरें
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

आपकी बातः सरकारी की तरह निजी क्षेत्र में भी चाइल्ड केयर लीव को लेकर आपके क्या विचार हैं?

ओपिनियन

RBSE Admit Card 2026: राजस्थान बोर्ड 10वीं-12वीं के एडमिट कार्ड जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

RBSE Admit Card 2026
शिक्षा

बार-बार मोहलत… बिना जिग-जैग तकनीक के चल रहे ईंट भट्टे, कर रहे आबोहवा खराब

जयपुर

Silver Price Crash: चांदी के दाम रिकॉर्ड कीमत से 1.75 लाख गिरे, राजस्थान में बदला खरीदारी का रिवाज

Silver price, silver cheap, silver cheap in Rajasthan, silver price, 2nd February silver price, today silver price, gold cheap, gold cheap in Rajasthan, gold cheap in Rajasthan, 2nd February gold price, Rajasthan news, gold-silver price, 2nd February gold-silver price, today gold-silver price, चांदी की कीमत, चांदी सस्ती, राजस्थान में चांदी सस्ती, चांदी की कीमत, 2 फरवरी चांदी की कीमत, टुडे चांदी की कीमत, सोना सस्ता, राजस्थान में सोना सस्ता, गोल्ड सस्ता इन राजस्थान, 2 फरवरी गोल्ड कीमत, राजस्थान न्यूज, सोना-चांदी कीमत, 2 फरवरी सोना-चांदी कीमत, टुडे सोना-चांदी कीमत
जयपुर

पेट गेहूं से भरता है, काजू से नहीं… बजट से मायूस राजस्थान के किसान

rajasthan farmers
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.