बार-बार मोहलत… बिना जिग-जैग तकनीक के चल रहे ईंट भट्टे, कर रहे आबोहवा खराब

ईंट-भट्टों से निकलने वाला धुआं राजधानी के आस-पास के कस्बों और गांवों की आबोहवा खराब कर रहा है। वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। बार-बार समय सीमा बढ़ाने के बावजूद कई ईंट-भट्टों ने अब तक जिग-जैग तकनीक नहीं अपनाई है। अब जो ईंट-भट्टे बिना इस तकनीक के चलते मिलेंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने तैयारी कर ली है। नगर निगम सीमा से बाहर 10 किलोमीटर के दायरे तक सभी ईंट-भट्टों को जून 2024 तक जिग-जैग तकनीक अपनानी थी। इस क्षेत्र में करीब 103 ईंट-भट्टे आते हैं, जिनमें से 73 ने तकनीक अपना ली है, जबकि 30 भट्टों ने अभी तक इसे लागू नहीं किया। अब इन भट्टों से ईंट तैयार करते मिले तो मंडल कार्रवाई करेगा। वहीं निगम सीमा से 10 किलोमीटर बाहर के क्षेत्रों के सभी ईंट-भट्टों को भी 30 जून तक यह तकनीक अपनानी होगी।