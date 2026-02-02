Silver Price Crash: चांदी के दाम रिकॉर्ड कीमत से 1.75 लाख गिरे, राजस्थान में बदला खरीदारी का रिवाज

वहीं दूसरी ओर राजस्थान में भी पिछले कुछ दिनों से सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। अचानक आई इस गिरावट से निवेशक और आम लोग हैरान हैं। चांदी की चमक के साथ राजस्थान में शादी-ब्याह और मांगलिक अवसरों पर सोना-चांदी गिफ्ट करने की परंपरा भी अब धीरे-धीरे इतिहास बनती जा रही है। बीते पांच वर्षों में सोना और चांदी इतने महंगे हो चुके हैं कि मध्यम वर्ग के लिए गहनों का गिफ्ट देना अब रिवाज नहीं, बल्कि चुनौती बन गया है। नतीजतन गहनों की जगह नकदी के लिफाफों का चलन तेजी से बढ़ा है।