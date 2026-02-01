जनसुनवाई में CM भजनलाल का सख्त रुख: अफसर पर नाराज, बोले- ‘पी. रमेश क्यों, तुम क्या हो?, आज हो काम’

इस दौरान श्रम विभाग से जुड़ी एक शिकायत पर अधिकारी के जवाब से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नाराज हो गए। एक युवती की परिवेदना सुनने के बाद जब सीएम ने जिम्मेदारी तय करने को कहा, तो अधिकारी द्वारा दूसरे अफसर का नाम लेने पर उन्होंने सख्त लहजे में कहा- 'पी. रमेश क्यों है, तुम क्या हो?' और निर्देश दिए कि मामला आज ही निपटाया जाए।