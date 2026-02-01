2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जनसुनवाई में CM भजनलाल का सख्त रुख: अफसर पर नाराज, बोले- ‘पी. रमेश क्यों, तुम क्या हो?, आज हो काम’

श्रम विभाग से जुड़ी एक शिकायत पर अधिकारी के जवाब से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नाराज हो गए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा- 'पी. रमेश क्यों है, तुम क्या हो?' और निर्देश दिए कि मामला आज ही निपटाया जाए।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

Feb 02, 2026

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा: फोटो पत्रिका नेटवर्क

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित जनसुनवाई में अधिकारियों को जनता की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि परिवेदनाओं के समाधान में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर मामले का फॉलोअप सुनिश्चित किया जाए।

इस दौरान श्रम विभाग से जुड़ी एक शिकायत पर अधिकारी के जवाब से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नाराज हो गए। एक युवती की परिवेदना सुनने के बाद जब सीएम ने जिम्मेदारी तय करने को कहा, तो अधिकारी द्वारा दूसरे अफसर का नाम लेने पर उन्होंने सख्त लहजे में कहा- 'पी. रमेश क्यों है, तुम क्या हो?' और निर्देश दिए कि मामला आज ही निपटाया जाए।

आइएएस पी. रमेश अभी श्रम विभाग में सचिव हैं। एक अन्य प्रकरण में सीएम ने अधिकारियों से कहा कि, जो पात्र है, उसे लगाइए और जो योग्य नहीं है, उसे हटाइए। उन्होंने दोहराया कि सरकार की नीतियों और नीयत के केंद्र में लोककल्याण है और जनसेवा की भावना के अनुरूप कार्य न करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इन विभागों से जुड़े मामले

जनसुनवाई में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, श्रम, कृषि, गृह, राजस्व, जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल सहित विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतें सुनी गई। कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न संस्थाओं की ओर से आयोजित कार्यक्रमों के पोस्टरों का विमोचन भी किया।

ये भी पढ़ें

टोंक जिले को 370 करोड़ की सौगात; सीएम भजनलाल बोले- गड़बड़ी करने वालों को नहीं छोड़ेंगे
जयपुर
Bhajan lal sharma

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भजन लाल शर्मा

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Feb 2026 09:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जनसुनवाई में CM भजनलाल का सख्त रुख: अफसर पर नाराज, बोले- ‘पी. रमेश क्यों, तुम क्या हो?, आज हो काम’
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर में खौफनाक मंजर: 20 फीट नीचे सर्विस लेन में गिरा ट्रक, बाल-बाल बचे राहगीर

चालक-खलासी घायल, एसएमएस अस्पताल में भर्ती
जयपुर

भाजपा ने दिया मोरपाल सुमन को नोटिस, मांगा स्पष्टीकरण, कई नेताओं पर चुनाव हराने का लगाया था आरोप

जयपुर

Jaipur Ring Road: जयपुर रिंग रोड के आसपास मिट्टी चोरी का बड़ा खेल, माफिया ने पिलरों की नींव तक खोद डाली, देखें तस्वीरें

Jaipur Ring Road, Soil theft from Jaipur Ring Road, Soil thief gang, Soil thief gang in Jaipur, Jaipur News, Rajasthan News, जयपुर रिंग रोड, जयपुर रिंग रोड से मिट्टी चोरी, मिट्टी चोर गिरोह, मिट्टी चोर गिरोह इन जयपुर, जयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जयपुर

आपकी बातः सरकारी की तरह निजी क्षेत्र में भी चाइल्ड केयर लीव को लेकर आपके क्या विचार हैं?

ओपिनियन

RBSE Admit Card 2026: राजस्थान बोर्ड 10वीं-12वीं के एडमिट कार्ड जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

RBSE Admit Card 2026
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.