टोंक जिले को 370 करोड़ की सौगात; सीएम भजनलाल बोले- गड़बड़ी करने वालों को नहीं छोड़ेंगे

टोंक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को निवाई में आयोजित जनसभा के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। भ्रष्टाचार और एसआईआर को लेकर सीएम ने कहा कि गलत काम करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस तो सदैव वोटबैंक और तुष्टिकरण की राजनीति करती आई है, लेकिन हम किसी भी घुसपैठिए को यहां नहीं रहने देंगे। एक- एक को भगाएंगे। उन्होंने पिछले राज में गड़बड़ियां करने वालों को लेकर कहा कि सबका हिसाब होगा।
शर्मा ने कृषि उपज मंडी में आयोजित ग्रामोत्थान शिविर के दौरान जिले के लिए 370 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। इस मौके पर जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, बिजली राज्य मंत्री हीरालाल नागर, विधायक रामसहाय वर्मा, नगरपालिका अध्यक्ष दिलीप ईसरानी भी मौजूद थे। शर्मा ने इस दौरान शिविरों को अवलोकन करके लाभार्थियों को चैक का वितरण भी किया।
सीएम भजनलाल ने मनरेगा को लेकर विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि हमने इस योजना को ठीक करने का काम किया है। पहले सौ दिन रोजगार मिलता था, अब 125 दिन मिलेगा। वही गांव के लोगों से पूछ कर काम कराए जाएंगे ताकि इसका फायदा ग्रामीणों को मिल सके। सीएम भजनलाल ने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले राज में पेपर लीक मामलों में चार सौ से अधिक लोगों को पकड़ने का काम किया है। हमारे शासन में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। भाजपा सरकार ने बेरोजगारों के लिए सरकारी भर्ती का कैलेंडर बना दिया है।
सीएम भजनलाल ने अपनी सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि हमने जो काम दो साल में किए कांग्रेस वह काम पांच साल में नहीं कर पाई। उन्होंने शिविरों के माध्यम से लोगों को योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया।
