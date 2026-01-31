टोंक जिले को 370 करोड़ की सौगात; सीएम भजनलाल बोले- गड़बड़ी करने वालों को नहीं छोड़ेंगे

सीएम भजनलाल ने मनरेगा को लेकर विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि हमने इस योजना को ठीक करने का काम किया है। पहले सौ दिन रोजगार मिलता था, अब 125 दिन मिलेगा। वही गांव के लोगों से पूछ कर काम कराए जाएंगे ताकि इसका फायदा ग्रामीणों को मिल सके। सीएम भजनलाल ने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले राज में पेपर लीक मामलों में चार सौ से अधिक लोगों को पकड़ने का काम किया है। हमारे शासन में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। भाजपा सरकार ने बेरोजगारों के लिए सरकारी भर्ती का कैलेंडर बना दिया है।