31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

टोंक जिले को 370 करोड़ की सौगात; सीएम भजनलाल बोले- गड़बड़ी करने वालों को नहीं छोड़ेंगे

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को निवाई में आयोजित जनसभा के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। भ्रष्टाचार और एसआईआर को लेकर सीएम ने कहा कि गलत काम करने वालों को नहीं छोड़ेंगे।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

Jan 31, 2026

Bhajan lal sharma

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा: फोटो पत्रिका

टोंक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को निवाई में आयोजित जनसभा के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। भ्रष्टाचार और एसआईआर को लेकर सीएम ने कहा कि गलत काम करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस तो सदैव वोटबैंक और तुष्टिकरण की राजनीति करती आई है, लेकिन हम किसी भी घुसपैठिए को यहां नहीं रहने देंगे। एक- एक को भगाएंगे। उन्होंने पिछले राज में गड़बड़ियां करने वालों को लेकर कहा कि सबका हिसाब होगा।

शर्मा ने कृषि उपज मंडी में आयोजित ग्रामोत्थान शिविर के दौरान जिले के लिए 370 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। इस मौके पर जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, बिजली राज्य मंत्री हीरालाल नागर, विधायक रामसहाय वर्मा, नगरपालिका अध्यक्ष दिलीप ईसरानी भी मौजूद थे। शर्मा ने इस दौरान शिविरों को अवलोकन करके लाभार्थियों को चैक का वितरण भी किया।

गांव के लोगों से पूछ कर काम कराए जाएंगे

सीएम भजनलाल ने मनरेगा को लेकर विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि हमने इस योजना को ठीक करने का काम किया है। पहले सौ दिन रोजगार मिलता था, अब 125 दिन मिलेगा। वही गांव के लोगों से पूछ कर काम कराए जाएंगे ताकि इसका फायदा ग्रामीणों को मिल सके। सीएम भजनलाल ने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले राज में पेपर लीक मामलों में चार सौ से अधिक लोगों को पकड़ने का काम किया है। हमारे शासन में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। भाजपा सरकार ने बेरोजगारों के लिए सरकारी भर्ती का कैलेंडर बना दिया है।

पांच साल बनाम दो साल

सीएम भजनलाल ने अपनी सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि हमने जो काम दो साल में किए कांग्रेस वह काम पांच साल में नहीं कर पाई। उन्होंने शिविरों के माध्यम से लोगों को योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में अब बड़े पैमाने पर युद्धक सामग्री का होगा निर्माण, भजनलाल सरकार ने तैयार किया बड़ा प्लान
जयपुर
Bhajanlal Sharma

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भजन लाल शर्मा

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

31 Jan 2026 07:05 pm

Published on:

31 Jan 2026 06:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / टोंक जिले को 370 करोड़ की सौगात; सीएम भजनलाल बोले- गड़बड़ी करने वालों को नहीं छोड़ेंगे
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

IMD Rain Alert: राजस्थान के इन 15 जिलों में मौसम विभाग का डबल अलर्ट, 3 घंटे के अंदर झमाझम बारिश की चेतावनी

Rajasthan Rain alert
जयपुर

पूर्व CM वसुंधरा राजे के मीडिया सलाहकार ट्रेन के टॉयलेट में फंसे, चिल्लाते रहे… ‘गेट तोड़ो वरना मौत हो जाएगी’

Vasundhara Raje
जयपुर

सावधान! जयपुर की गलियों में घूम रहा है ‘हूपर ठग’, प्रसादी के नाम पर ऐसे लगा रहा है चूना

जयपुर

जैसलमेर से पकड़ा गया ISI जासूस 5 दिन के रिमांड पर, पाकिस्तानी हसीना ने मीठी-मीठी बातों से ऐसे जाल में फंसाया

ISI spy Jhabararam
जयपुर

राजस्थान के 'छोरों' का फुटबॉल में कमाल, रचा इतिहास- 50 साल का सूखा खत्म ! 

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.