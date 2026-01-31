पूर्व CM वसुंधरा राजे के मीडिया सलाहकार ट्रेन के टॉयलेट में फंसे, चिल्लाते रहे… ‘गेट तोड़ो वरना मौत हो जाएगी’

जयपुर। कोटा-श्रीगंगानगर एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के मीडिया सलाहकार महेंद्र भारद्वाज के साथ एक बेहद भयावह घटना घटी, जिसने उनकी जान जोखिम में डाल दी। वे 30 जनवरी 2026 की शाम ट्रेन संख्या 22981 में कोटा से जयपुर लौट रहे थे। सवाईमाधोपुर के पास वे ट्रेन के टॉयलेट में फंस गए। करीब एक घंटे तक वे अंदर बंद रहे और इस दौरान उनका दम घुटने की नौबत आ गई।