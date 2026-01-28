Railways Big Gift : होली पर रेलवे देगा 2 बड़ी सौगातें, गांधीनगर स्टेशन और जयपुर जंक्शन का होगा नया अवतार, मिलेंगी ये सुविधाएं

गांधीनगर स्टेशन जयपुर पर यात्री सुविधाओं का विस्तार अंतिम चरण में। फोटो - दिनेश डाबी
Railways Big Gift : आगामी होली का पर्व जयपुर के रेल यात्रियों के लिए दोहरी खुशी लेकर आने वाला है। जयपुर शहर के दो प्रमुख स्टेशनों- जयपुर जंक्शन और गांधीनगर पर यात्री सुविधाओं का विस्तार अंतिम चरण में है। रेलवे प्रशासन होली के आसपास इन दोनों स्टेशनों पर 'सेकंड एंट्री' और पुनर्विकसित सुविधाओं को जनता को समर्पित करने की तैयारी कर रहा है। इससे यात्रियों को न केवल भीड़भाड़ से मुक्ति मिलेगी, बल्कि स्टेशन तक पहुंचना भी बेहद आसान हो जाएगा।
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 211 करोड़ रुपए की लागत से गांधीनगर स्टेशन को पूरी तरह बदल दिया गया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, स्टेशन अब 'फिनिशिंग स्टेज' में है। इसे केवल एक स्टेशन नहीं, बल्कि 'सिटी सेंटर' के रूप में विकसित किया गया है। यहां यात्रियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाओं का अनुभव होगा।
1- सुगम आवाजाही : स्टेशन पर 8 लिफ्ट और 4 एस्केलेटर लगाए गए हैं। टोंक रोड से कनेक्टिविटी के लिए बजाज नगर की ओर बना ब्रिज भी तैयार है।
2- कॉनकोर्स : दोनों प्लेटफॉर्म को जोड़ते हुए 72 मीटर चौड़ा और 2700 वर्ग मीटर का विशाल कॉनकोर्स एरिया बनाया गया है, जहां यात्री ट्रेन का इंतजार कर सकेंगे।
3- इंफ्रास्ट्रक्चर : स्टेशन का मुख्य प्रवेश द्वार 4516 वर्ग मीटर में फैला है, जबकि द्वितीय प्रवेश द्वार 3029 वर्ग मीटर में तैयार किया गया है। 7000 वर्ग मीटर (दो मंजिला) में पार्किंग, 6000 वर्ग मीटर में प्लेटफॉर्म शेल्टर।
4- ईको-फ्रेंडली अप्रोच : इसे ग्रीन बिल्डिंग मॉडल पर बनाया गया है, जिसमें 1376 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाया गया है।
5- मनोरंजन और खान-पान : करीब 2200 वर्ग मीटर में फूड कोर्ट, गेम जोन और रेस्टोरेंट जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।
जयपुर जंक्शन पर बहुप्रतीक्षित हसनपुरा साइड (सेकंड एंट्री) का कार्य पूरा हो चुका है। अब यात्रियों को मुख्य स्टेशन की ओर आने वाले भारी ट्रैफिक और भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहां अलग-अलग फ्लोर पर प्रवेश और निकास की व्यवस्था की गई है। विशाल पार्किंग, वेटिंग एरिया, हेल्प डेस्क और बैगेज स्कैनर जैसी सुविधाएं शुरू होने के लिए तैयार हैं। प्लेटफॉर्म से जोडऩे वाले ब्रिज का काम अगले माह तक पूरा होते ही इसे यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा।
रेलवे सूत्रों के मुताबिक, इन नई सुविधाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से वर्चुअल माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है। संभावना जताई जा रही है कि मार्च माह में होली के आस-पास एक कार्यक्रम के दौरान बाड़मेर और जैसलमेर और प्रदेश के अन्य स्टेशनों के साथ जयपुर की इन परियोजनाओं को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग