Railways Big Gift : होली पर रेलवे देगा 2 बड़ी सौगातें, गांधीनगर स्टेशन और जयपुर जंक्शन का होगा नया अवतार, मिलेंगी ये सुविधाएं

1- सुगम आवाजाही : स्टेशन पर 8 लिफ्ट और 4 एस्केलेटर लगाए गए हैं। टोंक रोड से कनेक्टिविटी के लिए बजाज नगर की ओर बना ब्रिज भी तैयार है।

2- कॉनकोर्स : दोनों प्लेटफॉर्म को जोड़ते हुए 72 मीटर चौड़ा और 2700 वर्ग मीटर का विशाल कॉनकोर्स एरिया बनाया गया है, जहां यात्री ट्रेन का इंतजार कर सकेंगे।

3- इंफ्रास्ट्रक्चर : स्टेशन का मुख्य प्रवेश द्वार 4516 वर्ग मीटर में फैला है, जबकि द्वितीय प्रवेश द्वार 3029 वर्ग मीटर में तैयार किया गया है। 7000 वर्ग मीटर (दो मंजिला) में पार्किंग, 6000 वर्ग मीटर में प्लेटफॉर्म शेल्टर।

4- ईको-फ्रेंडली अप्रोच : इसे ग्रीन बिल्डिंग मॉडल पर बनाया गया है, जिसमें 1376 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाया गया है।

5- मनोरंजन और खान-पान : करीब 2200 वर्ग मीटर में फूड कोर्ट, गेम जोन और रेस्टोरेंट जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।