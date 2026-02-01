2 साल में भरी तिजोरी, 3 साल में राजस्थान बनेगा अग्रणी: राज्यपाल के अभिभाषण पर बोले मुख्यमंत्री

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब देते हुए अपनी सरकार के दो वर्षों के कार्यकाल को 'स्थिरता, सुधार और जनकल्याण' का दौर बताया। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन से प्रदेश का खजाना खाली मिला था, लेकिन वर्तमान सरकार ने न केवल अर्थव्यवस्था को स्थिर किया, बल्कि उसे गति और दिशा भी दी। पहली बार सरकार ने अपने दो साल की उपलब्धियों का विस्तृत दस्तावेज सदन के पटल पर रखा।