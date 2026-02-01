आपकी बातः स्लिप लेन को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?

रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था हो

स्लिप लेन ट्रैफिक को सिग्नल पर रुके बिना दाएं या बाएं मुड़ने की सुविधा देती है क्योंकि यहां गाडियां तेज गति से मुड़ सकती है। इसलिए इस पर ध्यान देना अति आवश्यक है। वाहन चालक को चाहिए की मुड़ते वक्त वाहन की गति को कम कर दें। पैदल चलने वाले और साइकिल चलाने वालों को पहले जाने दें। बायीं ओर मोड़ते समय साइड मिरर में देखें ताकि ब्लाइंड पॉइंट पर पैदल चलने वाले को देख सके। बायीं और घूमते वक्त स्पष्ट संकेत दें। वाहन चलाते वक्त मोबाइल का उपयोग न करें और नशा करके गाड़ी न चलाएं। मुख्य सड़क और स्लिप लेन के बीच थोड़ी-सी ऊपर उठी सड़क बनाने से गाड़ियां अचानक से नहीं मुड़ सकेगी। स्लिप लेन पर 'मुड़ने के तीर' व रास्ता दें' के निशान बड़े आकार और स्पष्ट रूप से चिन्हित होने चाहिए। उस जगह रोशनी की भी पर्याप्त व्यवस्था हो, ताकि दूर से ही देखे जा सके। पैदल यात्री जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पर करें। - लता अग्रवाल चित्तौड़गढ़