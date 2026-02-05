किसान उद्यमी की परिकल्पना व जमीनी यथार्थ में अंतर



इसकी सफलता डिजिटल साक्षरता, इंटरनेट कनेक्टिविटी और संस्थागत विश्वास पर निर्भर करेगी, जो आज भी देश के बड़े ग्रामीण हिस्से में असमान रूप से उपलब्ध हैं। पिछले कुछ वर्षों से मोटे अनाज, जैविक खेती और देसी बीजों को लेकर पहले बनी नीति-दिशा इस बजट में लगभग गायब है- न इनके संरक्षण, न प्रसार और न ही विपणन के लिए ठोस प्रावधान हैं। इसी तरह कृषि को सशक्त बनाने में पानी और मिट्टी की भूमिका निर्णायक होती है, किंतु मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने तथा जैविक खाद के उत्पादन और उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए इस बजट में किसी प्रकार का अनुदान या प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी से जुड़े हालिया घटनाक्रमों के बाद यह अपेक्षा थी कि इस संधि से प्राप्त जल का उपयोग सिंचाई विस्तार के लिए किया जाएगा और नदियों के जल प्रवाह का लाभ पश्चिमी व मध्य भारत तक पहुंचेगा, नदियों को जोडऩे की बहुप्रतीक्षित योजना बजट में अनुपस्थित है। प्रसंस्करण और विनिर्माण के माध्यम से सीधे किसान को लाभ पहुंचाने वाली नीतियां भी अस्पष्ट हैं। खाद और बीज जैसे कृषि इनपुट्स को टैक्स फ्री करने, देसी बीजों के संरक्षण व भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप शोध व नवाचार पर भी विशेष जोर नहीं दिया गया है।