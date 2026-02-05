ACB Action: जयपुर एसीबी की बड़ी कार्रवाई, एक लाख रुपए की रिश्वत लेते पंचायत प्रशासक गिरफ्तार

जयपुर। भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में एसीबी जयपुर ग्रामीण ने ग्राम पंचायत बाजवास (पंचायत समिति परबतसर, जिला डीडवाना-कुचामन) के प्रशासक/सरपंच राजेन्द्र प्रसाद मोयल को एक लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी पर धरोहर राशि लौटाने की एवज में अवैध कमीशन मांगने का आरोप है।