जयपुर एयरपोर्ट पर रनवे छूते ही फिर उड़ी फ्लाइट, 11 मिनट तक हवा में चक्कर लगाती रही; यात्रियों में मचा हड़कंप

एयर इंडिया फ्लाइट AI-2781 ने गुरुवार दोपहर करीब 1 बजकर 9 मिनट पर जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग का प्रयास किया, लेकिन लैंडिंग असफल हो गई। ऐसे में पायलट ने सूझबूझ का परिचय देते हुए आखिरी मिनट में रनवे टच करते ही विमान को दोबारा हवा में उड़ा लिया। इसके बाद करीब 11 मिनट तक विमान हवा में चक्कर लगाता रहा। पायलट ने दोपहर 1 बजकर 21 मिनट पर दोबारा लैंडिंग का प्रयास किया, जो सफल रहा। तब जाकर यात्रियों ने राहत की सांस ली।