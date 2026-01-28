अजित पवार विमान हादसा: जयपुर में एयर इंडिया के विमान की लैंडिंग फेल, दहशत में आए यात्री, कांग्रेस के ये बड़े नेता भी सवार थे

एयर इंडिया का विमान। पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर। विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत के बाद अब राजस्थान से बड़ी खबर सामने आई है। जयपुर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बुधवार को एयर इंडिया के विमान की लैडिंग फेल हो गई। जिससे विमान में सवार यात्री दहशत में आए गए। हालांकि, दूसरे प्रयास में विमान की सुरक्षित लैडिंग हो सकी। बड़ी बात ये रही कि विमान में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी मौजूद थे।
एयर इंडिया का विमान दिल्ली से उड़ान भरकर दोपहर करीब एक बजे जयपुर पहुंचा। जयपुर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 1.05 बजे पायलट ने लैंडिग की कोशिश की। लेकिन, लैंडिंग में दिक्कत आने की वजह से विमान ने रनवे टच करते ही वापस उड़ान भर ली। ऐसे में करीब 10 मिनट तक विमान आकाश में मंडराता रहा। विमान की लैंडिंग फेल होने से यात्रियों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हालांकि, दूसरे प्रयास में विमान को सुरक्षित रनवे पर उतारा गया।
इस दौरान विमान में पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम और राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी सवार थे। वहीं, एयरपोर्ट पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा के स्वागत के लिए आए हुए थे। पहले प्रयास में विमान की लैडिंग असफल होने की खबर से कांग्रेस नेताओं की सांसें फूल गई थी। हालांकि, दूसरे प्रयास में सफल लैडिंग के बाद कांग्रेस नेताओं ने भी राहत की सांस ली।
इस घटना से एयरपोर्ट प्रशासन में हड़कंप मच गया। फिलहाल, मामले की जांच जारी है। अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश में जुटे हुए है कि आखिर क्या वजह रही कि पहले प्रयास में विमान की सुरक्षित लैडिंग नहीं हो सकी। गनीमत रही कि रनवे को छूते ही पायलट ने विमान को वापस हवा में उड़ा दिया, वरना असफल लैडिंग के चलते बड़ा हादसा हो सकता था।
बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे में बुधवार सुबह 8.45 बजे बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त अजित पवार का चार्टर्ड प्लेन क्रैश हुआ था। जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार सहित 5 लोगों की मौत हो गई थी। जब बारामती एयरपोर्ट पर रनवे साफ नहीं दिखा था तो पायलट विमान को वापस हवा में ले गया था। इसके बाद दोबारा लैडिंग की कोशिश के दौरान प्लेन क्रैश हो गया था।
