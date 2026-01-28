28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

अजित पवार विमान हादसा: जयपुर में एयर इंडिया के विमान की लैंडिंग फेल, दहशत में आए यात्री, कांग्रेस के ये बड़े नेता भी सवार थे

Ajit Pawar Plane Crash: विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत के बाद अब राजस्थान से बड़ी खबर सामने आई है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Jan 28, 2026

Air India Flight Landing

एयर इंडिया का विमान। पत्रिका फाइल फोटो

जयपुर। विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत के बाद अब राजस्थान से बड़ी खबर सामने आई है। जयपुर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बुधवार को एयर इंडिया के विमान की लैडिंग फेल हो गई। जिससे विमान में सवार यात्री दहशत में आए गए। हालांकि, दूसरे प्रयास में विमान की सुरक्षित लैडिंग हो सकी। बड़ी बात ये रही कि विमान में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी मौजूद थे।

एयर इंडिया का विमान दिल्ली से उड़ान भरकर दोपहर करीब एक बजे जयपुर पहुंचा। जयपुर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 1.05 बजे पायलट ने लैंडिग की कोशिश की। लेकिन, लैंडिंग में दिक्कत आने की वजह से विमान ने रनवे टच करते ही वापस उड़ान भर ली। ऐसे में करीब 10 मिनट तक विमान आकाश में मंडराता रहा। विमान की लैंडिंग फेल होने से यात्रियों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हालांकि, दूसरे प्रयास में विमान को सुरक्षित रनवे पर उतारा गया।

इस दौरान विमान में पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम और राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी सवार थे। वहीं, एयरपोर्ट पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा के स्वागत के लिए आए हुए थे। पहले प्रयास में विमान की लैडिंग असफल होने की खबर से कांग्रेस नेताओं की सांसें फूल गई थी। हालांकि, दूसरे प्रयास में सफल लैडिंग के बाद कांग्रेस नेताओं ने भी राहत की सांस ली।

पूरे मामले की जांच जारी

​इस घटना से एयरपोर्ट प्रशासन में हड़कंप मच गया। फिलहाल, मामले की जांच जारी है। अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश में जुटे हुए है कि आखिर क्या वजह रही कि पहले प्रयास में विमान की सुरक्षित लैडिंग नहीं हो सकी। गनीमत रही कि रनवे को छूते ही पायलट ने विमान को वापस हवा में उड़ा दिया, वरना असफल लैडिंग के चलते बड़ा हादसा हो सकता था।

बारामती एयरपोर्ट पर भी लैंडिंग के वक्त हुआ था प्लेन क्रैश

बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे में बुधवार सुबह 8.45 बजे बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त अजित पवार का चार्टर्ड प्लेन क्रैश हुआ था। जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार सहित 5 लोगों की मौत हो गई थी। जब बारामती एयरपोर्ट पर रनवे साफ नहीं दिखा था तो पायलट विमान को वापस हवा में ले गया था। इसके बाद दोबारा लैडिंग की कोशिश के दौरान प्लेन क्रैश हो गया था।

ये भी पढ़ें

Ajit Pawar Death: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर वसुंधरा राजे ने जताया शोक, हो गईं भावुक
जयपुर
Vasundhara BJP

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Jan 2026 03:09 pm

Published on:

28 Jan 2026 02:56 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / अजित पवार विमान हादसा: जयपुर में एयर इंडिया के विमान की लैंडिंग फेल, दहशत में आए यात्री, कांग्रेस के ये बड़े नेता भी सवार थे

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Good News: अब जमीन के सारे काम मोबाइल पर, लॉन्च हुआ ‘अपना खाता’ ऐप, जानें ये मिलेंगी प्रमुख जानकारियां

जयपुर

आपकी बातः भारत की कार्य- संस्कृति में सुधार को लेकर आपके क्या विचार हैं?

ओपिनियन

Rajasthan : रेलवे का बड़ा फैसला, फरवरी माह में 50 जोड़ी ट्रेनों में जोड़े जाएंगे अतिरिक्त कोच

Indian Railways big decision Rajasthan 50 pairs trains added Additional coaches in February
जयपुर

APO Recruitment Results : एपीओ भर्ती परिणाम पर राजस्थान हाईकोर्ट का दखल से इनकार, याचिकाएं खारिज

Rajasthan High Court refuses to intervene in APO recruitment results dismisses petitions
जयपुर

Rain Alert: पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम, 31 जनवरी और 1 फरवरी को हल्की बारिश के आसार

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.