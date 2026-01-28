अजित पवार विमान हादसा: जयपुर में एयर इंडिया के विमान की लैंडिंग फेल, दहशत में आए यात्री, कांग्रेस के ये बड़े नेता भी सवार थे

एयर इंडिया का विमान दिल्ली से उड़ान भरकर दोपहर करीब एक बजे जयपुर पहुंचा। जयपुर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 1.05 बजे पायलट ने लैंडिग की कोशिश की। लेकिन, लैंडिंग में दिक्कत आने की वजह से विमान ने रनवे टच करते ही वापस उड़ान भर ली। ऐसे में करीब 10 मिनट तक विमान आकाश में मंडराता रहा। विमान की लैंडिंग फेल होने से यात्रियों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हालांकि, दूसरे प्रयास में विमान को सुरक्षित रनवे पर उतारा गया।