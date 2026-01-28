Ajit Pawar Death: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर वसुंधरा राजे ने जताया शोक, हो गईं भावुक

जानकारी के अनुसार विमान सुबह करीब पौने नौ बजे बारामती हवाई पट्टी पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में पवार के साथ एक निजी सुरक्षा अधिकारी, एक सहायक और चालक दल के दो सदस्य सवार थे। विमान में सवार सभी लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है।