खाटूश्याम जी में पुलिस और आम पब्लिक में हुई हाथापाई, SHO ने युवक का कॉलर पकड़कर सड़क पर पटका

यह मामला खाटू कस्बे के मोदी चौक मार्ग का है, जहां आने वाले फाल्गुन लक्खी मेला 2026 की तैयारियों के तहत भीड़ नियंत्रण के लिए प्रशासन लोहे के बड़े गेट लगाने का प्रयास कर रहा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन गेटों के कारण कॉलोनियों के रास्ते बंद हो जाते हैं और लोगों को अपने घरों तक आने-जाने में भारी परेशानी होती है।