Good News: राजस्थान बना एक्सपोर्ट हब, पहली छमाही में ही 50,900 करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात दर्ज

Rajasthan export growth: जयपुर. राजस्थान का निर्यात क्षेत्र नई ऊंचाइयों को छू रहा है। राज्य सरकार की प्रभावी नीतियों और उद्योग हितैषी फैसलों के चलते प्रदेश का एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत सरकार के डीजीसीआई के ताजा आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में ही राजस्थान से 50 हजार 900 करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात दर्ज किया गया है, जो राज्य की आर्थिक मजबूती का बड़ा संकेत है।