Weather Report Today: राजस्थान में फरवरी में ही तापमान ने दिखाया तेवर, बाड़मेर में 33°C तक पहुंचा, 10 शहरों में 30°C पार

आज राज्य में अधिकतम तापमान बाड़मेर में 33°C दर्ज किया गया। इसके अलावा कई अन्य जिलों में भी तापमान 30°C के पार गया। प्रमुख उच्च तापमान वाले जिले इस प्रकार हैं: चित्तौड़गढ़ 30.8°C, डबोक 30.2°C, जवाई डेम (पाली) 30.6°C, जैसलमेर 31.0°C, जालोर 31.3°C, जोधपुर शहर 30.8°C, डूंगरपुर 30.4°C और पाली 30.4°C।