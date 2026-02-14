62,000 लोगों ने कर ली 229 करोड़ की बिजली चोरी, ईमानदार उपभोक्ताओं की कटती जेब

इंजीनियरों (ऑपरेशन-मेंटीनेंस से जुड़े) के एरिया चोरी होती रही है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं, यह सोचनीय है। जब विजिलेंस टीम छापेमारी करने पहुंचती है तो इन अभियंताओं की नींद टूटती है। सवाल यह उठ रहा है कि उन इंजीनियरों व उनकी टीम को बड़ी बिजली चोरी का क्यों पता नहीं चल पा रहा, जिसे विजिलेंस टीम पकड़ रही है? हालांकि, जयपुर डिस्कॉम प्रबंधन ने कार्रवाई का दायरा बढ़ाया है। खासकर, पूर्वी राजस्थान के इलाको में। धाैलपुर,करौली जिलों में ड्रोन से भी चोरी पकड़ी गई।