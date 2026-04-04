Weather Update 4 April: अभी-अभी आया 5 जिलों में तेज अंधड़,बिजली गिरने व ओलावृष्टि का अलर्ट, 18 जिलों में होगी बारिश

जयपुर। प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर के अनुसार राज्य के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र सक्रिय हो गया है, जिसका असर आने वाले दिनों में कई जिलों में देखने को मिलेगा। शुक्रवार को जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं (40-50 किमी/घंटा), बारिश और कहीं-कहीं ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है, हालांकि जयपुर संभाग के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है।