Rajasthan News: डाइट पूछने पर महिला डॉक्टर ने मरीज की बेटी को मारा थप्पड़, बेहोश हुई युवती, अस्पताल में मचा हंगामा

जानकारी के अनुसार मरीज लक्ष्मण का बुधवार शाम पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन हुआ था। वह अस्पताल में भर्ती है। मरीज की बेटी सुनीता ने बताया कि गुरुवार सुबह महिला डाइटिशियन डॉ. सुरभि चौधरी मरीजों को खान-पान संबंधी जानकारी दे रही थी। इसी दौरान उसने पूछा कि मरीज को जूस के साथ फल दिए जा सकते हैं या नहीं। आरोप है कि इस सवाल पर डॉक्टर नाराज हो गईं और तीखे लहजे में जवाब दिया। कुछ देर बाद दवा लगाने को लेकर बातचीत हुई और विवाद बढ़ गया।