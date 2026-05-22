आईना: जयपुर बंधक है !

जयपुर अब सिर्फ गुलाबी शहर नहीं रहा। यह धीरे-धीरे एक ऐसे शहर में बदलता जा रहा है, जहां आम आदमी की जिंदगी ‘राजनीति’ की भेंट चढ गई है। सुबह-दोपहर निकलो तो जाम, शाम को लौटो तो भी जाम। ट्रैफिक जाम तो चलो व्यवस्थागत खामी का नतीजा है, लेकिन खास रास्तों पर राजनीतिक ‘नूराकुश्ती’ तो जाम को बिना बुलाए न्योता देने जैसा है। कितना बुरा लगता है कि जब जनता वक्त पर घर-दफ्तर पहुंचना चाहती है, लेकिन रास्ते में ‘नेता’ अपने समर्थकों के साथ आसान राह की बाधा बन खड़ा मिलता है। हां… वे ये दावा जरूर करते हैं कि जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर सवाल यह है कि किस जनता की? क्योंकि असली जनता तो उसी वक्त सड़क पर फंसी होती है। कोई एम्बुलेंस में तड़प रहा होता है, कोई व्यापारी अपने प्रतिष्ठान तक नहीं पहुंच पाता, कोई मजदूर अपनी आधी दिहाड़ी खो देता है, कोई बच्चा तेज गर्मी में स्कूल वैन में बैठा रो रहा होता है।