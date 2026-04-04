Hill Forts of Rajasthan: पहाड़ों पर बसे राजस्थान के ये 5 किले क्यों हैं दुनिया में खास ?

जोधपुर शहर से 400 फीट ऊपर खड़ा मेहरानगढ़ किला अपनी पहली ही नजर में प्रभाव छोड़ता है। 1459 में राव जोधा ने इसे बनवाया था और यह पहाड़ी की चट्टान से जैसे जुड़ा हुआ हो। मोटी दीवारों के भीतर मोती महल और फूल महल की जालीदार खिड़कियां और नक्काशीदार छतें शाही नजाकत की मिसाल हैं। किले के संग्रहालय में शाही हथियार, पालकियां और पोशाकें देखने को मिलती हैं। किले की दीवारों से नीचे फैले नीले घरों का नजारा हमेशा याद रह जाता है।