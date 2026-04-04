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Hill Forts of Rajasthan: पहाड़ों पर बसे राजस्थान के ये 5 किले क्यों हैं दुनिया में खास ?

Hill Forts of Rajasthan: राजस्थान के पांच प्रमुख किले इतिहास और शाही शान की मिसाल हैं। ये किले न सिर्फ स्थापत्य कला और राजपूताना गौरव को दर्शाते हैं, बल्कि अपनी कहानियों, महलों, बावड़ियों, मंदिरों और नजारों के कारण आज भी यात्रियों को आकर्षित करते हैं।

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जयपुर

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Priyanka

Apr 04, 2026

Amer-Fort

आमेर किला- फोटो पत्रिका

जयपुर। राजस्थान की पहचान सिर्फ रेत और रंगों से नहीं बनती, असली आत्मा उन किलों में बसती है जो सदियों से पहाड़ियों पर खड़े हैं। ये किले न सिर्फ राजपूताना शौर्य और स्थापत्य कला की मिसाल हैं, बल्कि अपने महलों, बावड़ियों और मंदिरों के साथ आज भी यात्रियों को अपनी ओर खींचते हैं।

इन्हीं पांच किलों को जोड़कर "हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान" कहा जाता है और यूनेस्को ने इन्हें विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। दुनिया भर से लोग यहां आते हैं, इतिहास को महसूस करने और उन कहानियों को सुनने जो पत्थर आज भी बयां करते हैं।

आमेर किला

जयपुर के पास पहाड़ी पर बना आमेर किला 16वीं सदी में राजा मान सिंह प्रथम के समय खड़ा हुआ। यहां राजपूत और मुगल शैली का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। शीश महल की बारीक कारीगरी हर किसी को चकित कर देती है। छत पर जड़े हजारों छोटे शीशे जब रोशनी में चमकते हैं तो पूरा कमरा तारों से भरे आसमान जैसा दिखता है।

बड़े आंगन, शाही हॉल और मजबूत प्राचीर उस दौर की जीवनशैली और सुरक्षा दोनों की झलक देते हैं। झील के किनारे का दृश्य और शाम को लाइट एंड साउंड शो इसे राजस्थान की यादगार बनाते हैं।

मेहरानगढ़ किला

जोधपुर शहर से 400 फीट ऊपर खड़ा मेहरानगढ़ किला अपनी पहली ही नजर में प्रभाव छोड़ता है। 1459 में राव जोधा ने इसे बनवाया था और यह पहाड़ी की चट्टान से जैसे जुड़ा हुआ हो। मोटी दीवारों के भीतर मोती महल और फूल महल की जालीदार खिड़कियां और नक्काशीदार छतें शाही नजाकत की मिसाल हैं। किले के संग्रहालय में शाही हथियार, पालकियां और पोशाकें देखने को मिलती हैं। किले की दीवारों से नीचे फैले नीले घरों का नजारा हमेशा याद रह जाता है।

चित्तौड़गढ़ किला

करीब 700 एकड़ में फैला चित्तौड़गढ़ किला भारत के सबसे बड़े किलों में गिना जाता है। यह कभी मेवाड़ की राजधानी रहा और रानी पद्मिनी की कहानी तथा जौहर की घटनाओं से इसका नाम जुड़ा। विजय स्तंभ राजपूतों की जीत का प्रतीक है, वहीं कीर्ति स्तंभ जैन स्थापत्य कला का अनमोल नमूना है। इसके अलावा कई महल, मंदिर और जलाशय भी मौजूद हैं। इस किले की गलियों में चलते हुए इतिहास खुद बोलता प्रतीत होता है, हर पत्थर में एक कहानी छुपी है।

कुंभलगढ़ किला

अरावली की हरी-भरी पहाड़ियों के बीच कुंभलगढ़ किला शांति और इतिहास को पास से अनुभव करने की चाह रखने वालों के लिए आदर्श है। 15वीं सदी में राणा कुंभा ने इसे बनवाया और इसकी दीवार करीब 36 किलोमीटर तक फैली है, जो दुनिया की दूसरी सबसे लंबी मानी जाती है।

किले के भीतर कई मंदिर और महल हैं जो अपनी सादगी में भी आकर्षक हैं। सूर्यास्त का दृश्य अद्भुत होता है, जब सूरज पहाड़ियों के पीछे छिपता है तो पूरा नजारा सुनहरा हो जाता है। कम पर्यटकों की वजह से यह जगह एक खुली किताब की तरह महसूस होती है।

जैसलमेर किला

जैसलमेर किला बाकी किलों से अलग है क्योंकि यह केवल इतिहास नहीं बल्कि आज भी जीवंत है। 1156 में रावल जैसल ने इसे थार रेगिस्तान के बीच बनाया था। इसके भीतर घर, मंदिर, दुकानें और गेस्टहाउस हैं जो इसे एक चलता-फिरता शहर बनाते हैं। पीले बलुआ पत्थर से बना यह किला सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमकता है, इसलिए इसे "सोनार किला" कहा जाता है।

सुबह की पहली किरण और शाम की आखिरी रोशनी में यह किला ऐसे दमकता है जैसे रेगिस्तान ने खुद ताज पहना हो। यहां की तंग गलियों में घूमना और स्थानीय संस्कृति को करीब से महसूस करना एक अलग ही अनुभव देता है।

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bhajanlal government farmers news

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Updated on:

04 Apr 2026 06:18 pm

Published on:

04 Apr 2026 06:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Hill Forts of Rajasthan: पहाड़ों पर बसे राजस्थान के ये 5 किले क्यों हैं दुनिया में खास ?

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